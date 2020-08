Lukasjenko fortsetter som president

Aleksandr Lukasjenko ligger an til å sikre sin sjette presidentperiode i Hviterussland.

Den offisielle målingen som ble publisert før alle valglokalene var stengt, gir ham nesten 80 prosent av stemmene.

Den populære opposisjonskandidaten Svetlana Tikhanovskaja får ikke mer enn rundt 7 prosent.

Ikke godtatt

Uavhengige målinger gjort fra utlandet viser stikk motsatt resultat, med 71 prosent for Tikhanovskaja og bare 10 prosent for Lukasjenko.

Ingen av målingene lar seg bekrefte fra uavhengig hold.

– Jeg tror mine egne øyne, og de forteller meg at flertallet er med oss, sier Tikhanovskaja om målingen. Hennes nære medarbeider og talskvinne, Anna Krasulina, sier det er utelukket å akseptere et slikt resultat.

– Det er langt fra enhver virkelighet, sier Krasulina.

Språklæreren og oversetteren Tikhanovskaja tok opp hansken da hennes mann, den populære bloggeren Sergej Tikhanovskij, ble hentet av Lukasjenkos agenter og plassert bak lås og slå.

Sammenstøt

Målingen ble møtt med spredte protester rundt om i Minsk, der det meldes om sammenstøt mellom politi og demonstranter etter at valglokalene ble stengt selv med lange køer utenfor.

Lederen for den sentrale valgkommisjonen, Lidia Yermosjnia, beskrev de lange køene som sabotasje og organisert provokasjon. Søndag kveld ble det opplyst at åpningstidene skulle utvides ved enkelte valglokaler der køene var lange.

Opposisjonen i landet hadde bedt sine tilhengere om å stemme sent på dagen for å gjøre det vanskeligere å manipulere valgurnene.

Ingen observatører

Utenlandske observatører tok det som en selvfølge at Lukasjenko ville sørge for at valgurnene inneholder det nødvendige antall stemmer til at han kan fortsette. I 2015 vant han 83 prosent av stemmene.

Denne gang foregikk valget uten nærvær av utenlandske observatører, og regimet slapp å overvære pinlige pressekonferanser der observatører listet opp alle uregelmessighetene ved valget.

Velgerne begynte å komme til valglokaler i Minsk allerede tidlig om morgenen, mange av dem med munnbind for å beskytte seg mot koronaviruset. Noen hadde også på seg hvite armbånd som Tikhanovskaja ba velgerne ha på seg.

I tillegg mistet også store deler av befolkningen i Hviterussland tilgangen til internett, søndag.

Enkelt budskap

Tikhanovskaja framsto som den fremste utfordreren til 65-åringen som kalles Europas siste diktator. Hun har trukket titusener til sine valgmøter med et enkelt budskap om frie valg og ærlighet i politikken.

Men Lukasjenko hadde åpenbart lite å frykte.

Opposisjonen i Hviterussland har trange kår, og det ville ha overrasket en hel verden dersom en politisk nybegynner skulle klare å vippe ham av pinnen.

Da presidenten selv avla stemme, lovte han å sørge for at det ikke blir krigslignende tilstander i landet. Selv om han advarte mot utenlandske forsøk på destabilisering, gjentok han at situasjonen i Hviterussland er stabil.

