Mann skadet etter knivstikking - politiet leter etter gjerningsmann

Mannen er ikke livstruende skadd, men blir fraktet til sykehus.

– Vi fikk inn melding 20.52 om at en person hadde blitt stukket med kniv i Hamar sentrum. Det var vitner til det hele, som så at en mann løp fra stedet etter hendelsen, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Per Solberg til TV 2.

Politiet satte i gang en letingen etter den mistenkte mannen i 20-årene.

– Vi setter inn de ressursene som vi har tilgjengelig, sa Solberg videre.

Klokka 22.03 skriver politiet at den mistenkte selv har meldt seg for politiet, og at han er pågrepet.