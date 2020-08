To smittetilfeller i Atlético Madrid

Det opplyser den spanske klubben i en pressemelding søndag.

I forbindelse med kampen mot RB Leipzig førstkommende torsdag ble samtlige som skulle være med på reisen til Lisboa hvor kampen skal spilles, altså spillere og støtteapparat, testet for koronavirus lørdag.

Resultatene kom søndag og viser at to personer har testet positivt på viruset. De er nå i isolasjon i sine hjem.

Spillergruppen, støtteapparatet og de to smittede sine nærmeste skal nå gjennom en ny test mandag, før det blir tatt en avgjørelse rundt reiseplanene.

Atlético Madrid ber om forståelse for at identiteten til de to smittede holdes skjult. Det er derfor uvisst om dette dreier seg om to spillere.

Klubben forklarer at de har etterfulgt retningslinjene fra La Liga med ukentlig smittetesting av spillere og støtteapparat. Spillergruppen og alle som har kontakt med dem (totalt 93 personer) testet negativt 26 juli.

En ny test ble gjennomført 2. august. Samtlige tester var negative også da. Lørdagens test var den første etter testen 2. august, så smitten må altså ha kommet i perioden i mellom, ifølge Atlético Madrid.