Holse strålte da Rosenborg slo knallhardt tilbake

Rosenborg - Sarpsborg 08 (1-1) 5-1



Det var et revansjelystent Rosenborg-lag som fikk besøk av Sarpsborg 08 søndag kveld, ettersom at trønderne gikk på et sviende tap borte mot Odd forrige helg.

Og trønderne kunne nok ikke drømt om en bedre kveld. Selv om det stod 1-1 til pause viste vertene i andre omgang virkelig hva de er gode for.

I sentrum av det hele var Carlo Holse – som noterte seg for to scoringer.

21-åringen fikk en enkel jobb da han scoret trøndernes andre mål. Mest av æren skal nok Emil Konradsen Ceide ha – som kjempet seg til et innlegg med flere Sarpsborg-spillere rundt seg. Holse scoret sitt andre for kvelden etter 67 minutter da han dunket ballen i nettet fra fem meter.

Scoring etter tre minutter

Det tok ikke mer enn tre minutter før ballen lå i nettet bak Sarpsborg-keeper Aslak Falch. Gjermund Åsen plukket opp en heading fra Torgeir Børven på bakerste stolpe – og banket hjemmelaget i ledelsen.

Kristoffer Zachariassen kom seg også på scoringslisten mot sine tidligere lagkamerater da han scoret trøndernes fjerde.

Dino Islamovic gjorde ydmykelsen komplett og puttet Rosenborgs femte.

– Det har vært en liten maktdemonstrasjon det Rosenborg har vist i andre omgang, sier Eurosports fotballkommentator Kenneth Fredheim.

Sarpsborg var lenge inne i kampen og fikk for alvor håpet opp da Ismaila Coulibaly utlignet til 1-1 etter 24 minutter. Men utover i andre omgang ble gjestene til slutt sjanseløse.

Rosenborg ligger på 5. plass med 21 poeng, mens Sarpsborg 08 befinner seg på 12. plass med 14 poeng.