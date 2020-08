Her treffer Erna et tre!

Som statsminister har Erna Solberg ikke hatt lov til å kjøre bil på sju år. Da er det dristig å konkurrere i presisjonskjøring i kupert terreng!

Det gikk som det måtte gå. Med pågangsmot og uredd pedalføring, kom Erna borti det meste som ga minuspoeng. Til og med et tre.

– Jeg har jo ikke kjørt bil på sju år, så jeg er kanskje litt rusten. Men det gikk jo ikke så verst. Jeg kom gjennom, konstaterer statsministeren.

– Disse bilene var fantastiske til å ta seg frem. For meg er det jo bare et leketøy, men for forsvaret er dette et viktig og nyttig arbeidsredskap, kostaterer statsministeren, som konkurrerte mor statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet, sin egen statssekretær Peder Weidemann Egseth og ektemannen Sindre Finnes.

Finnes vant, uten straffepoeng. Feilfri kjøring!

– Da vet vi vel hvem som skal kjøre bilen på familieferie, konstaterte en lattermild statsminister.

Se kjøreturen her i videovinduet øverst!