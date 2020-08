Stoppet trolig masseslagsmål i Heimdal

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Solfrid Legdheim, forteller til TV 2 at politiet fryktet situasjonen ville utvikle seg til et slagsmål.

– Ungdommer fra ulike bydeler samlet seg i et boligområde sør for Trondheim. Vi følte noe var i gjerde, og fryktet det ville utvikle seg til et slagsmål, sier Legdheim.

Hun sier at politiet fikk kontroll på situasjonen ved hjelp av flere patruljer. Ungdommen er gutter og jenter i alderen 14 til 25 år, og rundt 15 personer har fått pålegg fra politiet. På en av ungdommene ble det funnet en taser og en luftpistol.

Flere av de involverte er kjenninger av politiet.