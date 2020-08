Spydig Solskjær før møtet med Solbakken: – Forhåpentligvis beholder jeg håret

Se Manchester United - København mandag fra kl.20.30 på TV 2 og Sumo!

Ole Gunnar Solskjær møtte pressen før mandagens kamp mot Ståle Solbakken og FC København. Flere danske journalister fikk stille spørsmål til Manchester United-manageren, deriblant en som omtalte Solskjær som ny i trenerrollen i motsetning til Ståle Solbakken.

Det var Solskjær åpenbart ikke helt enig i, og kom med en spydig kommentar i retur.

– Ståle har hatt en veldig god karrière. Jeg tror han har hatt 750 kamper eller noe, jeg tror jeg nærmer meg 400 også nå. For jeg har vært manager i ti år, så jeg er ikke så ny, svarer Solskjær og fortsetter:

– Ståle er litt eldre enn meg, skjønner du. Du kan sikkert se det på.. vel jeg begynner å bli grå i håret, og forhåpentligvis beholder jeg håret.

– Vi har et godt forhold

Ståle Solbakken fikk spørsmål om forholdet til Solskjær på en pressekonferanse tidligere søndag.

– Vi var lagkamerater og venner på landslaget på 90 tallet da Norge var rangert som nummer to i verden. Vi spilte VM sammen, og da han tok sitt siste trenerkurs, kom han til meg før vår åttedelsfinale mot Chelsea i 2011. Vi har et godt forhold. Vi er ikke nære venner, men gode venner, sier FC København-manageren.

– Hvem er den beste norske treneren nå?

– Jeg vet ikke hvem som er den beste, men jeg vet at han leder en av verdens største klubber, så det er vanskelig å sammenligne oss. Som nordmann – og selv om jeg er Liverpool-supporter – må vi være stolte over å ha en manager i en av de største klubbene i verden, og at han har vært med på å stabilisere skipet, sier Solbakken.

Solskjær fikk også spørsmål om forholdet mellom dem på sin pressekonferanse.

– Jeg spilte mot ham første gang i 1995, så jeg har kjent ham lenge. Han hadde en veldig god karrière som spiller. Han var alltid den vi prøvde å stoppe da vi spilte mot ham. Så har han hatt en fantastisk trenerkarrière. Han startet med laget fra hjembyen sin, HamKam. Så har han vært i København, Tyskland, i Championship med Wolves. Han har hatt sine opp og nedturer, men han har alltid reist seg, sier Solskjær.

– Han etterlater seg en arv i København, og nå er de i kvartfinalen for første gang. De tapte for Chelsea, så forhåpentligvis vil de tape for oss denne gang, legger han til.

Imponert over jobben Solbakken har gjort

Solskjær er ikke overrasket over at Solbakkens menn har nådd kvartfinalen.

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Jeg vet hvordan Ståle har bygget klubben og hva de står for. Vi har spilt mot dem i Molde, og jeg har kjent Ståle så lenge. København har en fantastisk historie i å komme til Europa og i å gjøre det bra der. Jeg synes Ståles lag har flere veldig gode individuelle spillere. De har unge og interessante angripere, og erfarne midtbanespillere og i forsvar. Men jeg mener den største styrken er hvordan de jobber sammen, og hvor godt organisert Ståle sitt lag alltid er.

