Aalesund-spiller hentet av ambulanse på banen

Aalesund-Viking 2-2

Etter seks minutter spill tok Aalesund ledelsen 1-0 mot Viking etter et hodestøt fra Peter Orry Larsen på første stolpe, men den tidligere Brann-spilleren ble liggende etter å ha fått en smell i hodet i landingen.

Både Aalesund- og Viking-spillere ropte desperat på medisinsk personell.

Etter hvert ble Orry Larsen lagt på båre og hentet av ambulanse på banen.

Orry Larsen tok flere spillere i hånden på vei inn i ambulansen. I pausen av kampen kommer Aalesund-legen med oppløftende nyheter.

– De siste rapportene fra Aalesund sykehus, hvor han er lagt inn for videre undersøkelser og behandling, er at han har det bra etter forholdene og blir videre undersøkt og observert der, sier Vidar Punsvik til TV 2.

Hjernerystelse

Han opplyser at Orry Larsen har fått hjernerystelse.

– Det var en typisk hodeduellskade med kuttskade og en del blod, så det ser ganske dramatisk ut i starten. Sånn generelt kan man si at sånne skader kan svekke bevisstheten de første sekundene eller minuttene, og da kan det virke dramatisk for omgivelsene, sier Aalesund-legen.

– Det vil variere veldig fra person til person, men vanligvis er ikke dette en alvorlig skade. Han var våken da han ble fraktet med ambulanse, og var fullstendig klar over at han hadde scoret, sier Punsvik med et smil.

– Ekkel følelse

Han forklarer at det kan ta alt fra noen dager til noen uker til Orry Larsen er tilbake på banen for fullt. Etter kampen er Lars Bohinen lettet over at det – etter forholdene – gikk bra med midtbanespilleren.

– Det var ubehagelig. Du ser på reaksjonen til spillerne at noe alvorlig hadde skjedd, uten at du helt klarer å se hva det er. Du får en ekkel følelse, og det var ingen hyggelig opplevelse, beskriver Bohinen.

– Men det går bra, heldigvis, fortsetter Aalesund-treneren.

Ekspertene i FotballXtra var preget da de først fikk se bildene.

– Jeg blir satt ut når ting som dette her skjer. Han er helt i ubalanse når han faller, og kan ikke ta seg for. Vi får virkelig håpe at det går bra, sa en preget Ole Martin Årst i FotballXtra.

– Spillerne er i hvert fall borte og snakker med ham, kommuniserer med ham, slår ham på kneet og ønsker ham god bedring. Nå er de selvfølgelig ekstremt forsiktige med ikke å flytte på deler av kroppen de ikke skal flytte på. Vi får bare krysse fingrene for at det går bra, kommenterte Jesper Mathisen.

– Det er en strålende scoring. Han har det i seg å trøkke til i den typen dueller. Det er fantastisk sterkt gjort å vinne duellen på det viset, poengterte Mathisen.

Bohinen satte inn Izu Uzochukwu for Orry Larsen.

Viking snudde kampen til 2-2 ved Veton Berisha, før Niklas Castro utlignet for Aalesund på straffe. Aalesund ligger fortsatt sist i Eliteserien, mens Viking er nummer 13 med tre poeng til nedrykksstreken.