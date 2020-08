Solbakkens frykt før Manchester United-møtet: – Det er ikke det vi skal snakke om

Se Manchester United mot FC København på TV 2 og Sumo fra kl. 20.30.

Manchester United er enorme favoritter før mandagens Europaliga-kvartfinale mot FC København. Det vet også FCK-trener Ståle Solbakken.

Etter 3-0-seieren over Istanbul BB i åttedelsfinalen lovet han spillerne sin egen bonus dersom de skulle utrette et mirakel mot Manchester United.

– Frykter du på noe vis at det skal være brutal klasseforskjell?

– Ja, svarer Solbakken, før han tenker seg litt om.

– Det er ikke det vi skal snakke om, men jeg sa allerede etter kampen mot Istanbul at hvis de folder seg helt ut og vi ikke er opp mot vårt beste, kan det bli brutalt, fortsetter Solbakken.

Nordmannen mener imidlertid at det uansett er noe å lære.

– Ingen kan ta fra oss den kvartfinaleplassen. De unge spillerne kan ta det med seg videre, se hvor listen ligger. United har også unge spillere som har kommet så langt, men det er bare mennesker og elleve mot elleve. Min motivasjonstale blir lettere enn Ole Gunnar sin, sier Solbakken smilende.

Solbakken og hans FC København har skapt trøbbel for større lag i Europa før, men han mener det hadde vært bedre å møte Manchester United tidligere denne sesongen. United har vært råsterke etter koronapausen.

– Vi er alltid godt organiserte og jobber alltid steinhardt. Vi er alltid lojale til kampplanen, og noen årganger har vært mer spektakulære enn andre. Hvis vi jobber like hardt og er like godt organisert, så blir resultatet ofte bedre. Nå er nok ikke dette den beste FCK-utgaven, men vi har noen veldig unge spillere som nå ser ut til å bli bedre og bedre. Vi spiller også kanskje på en måte som lag ikke møter så mye i hverdagen. Vi er et lag uansett, sier Solbakken.

Nå håper den tidligere HamKam- og Köln-treneren å få beholde ungguttene og bygge et nytt mesterlag i Danmark.

– Jeg tror det er et stort utstillingsvindu, særlig for mange av mine unge spillere. Vi merket allerede etter Istanbul-kampen at det kom flere telefonen enn vanlig, uten at det har blitt konkrete tilbud, men nå må vi holde litt på vårt lag, så vi kan få en mer stabil sesong. Det skal mye cash på bordet for at noe skal skje, sier Solbakken.