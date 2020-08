Klassemål sikret LSK Kvinner ny seier

I kampen mellom LSK, som sto med fire strake seirer, og Arna-Bjørnar som hadde tapt sine fire siste toppseriekamper, var det ikke mye som tydet på kvalitetsforskjell på lagene.

Kvaliteten hos LSK-spillerne ble likevel avgjørende, da et nydelig angrep like etter Arna-Bjørnars utligning sikret klubbens femte strake seier etter uavgjort mot Rosenborg i sesongåpningen.

Med tre nye poeng er LSK Kvinner igjen serieleder, to poeng foran nettopp Rosenborg på 2.-plass.

Arna-Bjørnar går på sitt fjerde ettmålstap for sesongen, men kjempet seg godt inn i kampen igjen etter en tidlig LSK-ledelse.

Woldvik-mål

For allerede etter ti minutter tok Lillestrøm oppskriftsmessig ledelsen. Etter en kort corner løp Emilie Woldvik oppover langs dødlinjen, før hun klemte til i nærmeste hjørnet. Keeper fikk hanskene på ballen, men klarte ikke å hindre hjemmefavoritten fra å ta ledelsen.

Bortelaget var ikke helt tannløse selv om de slet i åpningen av kampen med å utrette stort på den siste tredjedelen av banen.

Etter 36 minutter kom likevel lagets første gode sjanse, da Rikke Nygård lekkert sendte gjennom Pia Rijsdijk som skjøt rett på keeper i duellen med LSKs sisteskanse Ida Nordstrøm.

Etter hvilen åpnet Arna-Bjørnar friskt og kom til flere avslutninger i løpet av de første ti minuttene av 2. omgang, men skuddene gikk enten i blokka eller inn til keeper.

Praktangrep

Laget som sliter i bunnen av Toppserien, viste at de kunne by på problemer for de regjerende seriemesterne og etter 63 minutters spill ble det uttelling.

På nok en farlig dødball steg Kristina Erman opp i boksen og stanget inn en fortjent utligning for Arna-Bjørnar.

Men Lillestrøm skulle vise mestertakter da Emilie Haavi sendte laget tilbake i ledelsen kunne fire minutter etter utligningen. Et nydelig angrep der flere spillere var involvert, endte opp hos Haavi som var sikker fra kloss hold.

Luften gikk litt ut av ballongen for Arna-Bjørnar, som reiser hjem uten poeng i bagasjen, tross en god kamp.

(©NTB)