Dette er spørsmålene sentralbanksjefen må svare på

Hadia Tajik (Ap) mener det er avgjørende for tilliten til Oljefondet å komme til bunns i om Tangen har fått særbehandling av Norges Bank, mens Frp-leder Siv Jensen ikke ser poenget med Stortingets Tangen-høring.

– Jeg skjønner ikke helt poenget med å ha en slik høring nå, sier Jensen til TV 2.

Hun påpeker at Stortinget har lite de skulle ha sagt når det gjelder ansettelsen av Nicolai Tangen, som etter planen tiltrer som ny sjef for Oljefondet 1.september.

SPØRRENDE: Siv Jensen (Frp) ser ikke poenget med å ha en egen høring om Tangen-ansettelsen.

– Stortinget har jo ikke så mange virkemidler heller. Ansettelsen av oljefondsjef er en oppgave som er delegert til sentralbanken, og det har Stortinget godkjent, sier Frp-lederen.

– Alle steiner må snus

Det er ventet høy temperatur når sentralbanksjef Øystein Olsen mandag møter finanskomiteens granskende spørsmål, om ansettelsen av ny oljefondsjef.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik er saksordfører høringen. Hun vil vite:

Har Nicolai Tangen fått en særbehandling i forbindelse med ansettelsesprosessen?

Gjenstår det interessekonflikter mellom Tangens økonomi og forvaltningen av Oljefondet?

Og styrker det eller svekker det Oljefondets omdømme å ha en sjef som selv har store investeringer i skatteparadiser?

Tajik mener Jensen misforstår hensikten med høringen, og hvor mye som står på spill.

– Det er tilliten til, og omdømme til en av de viktigste samfunnsinstitusjonene våre, nemlig Oljefondet. Derfor er det så viktig at alle spørsmål blir stilt og alle steiner blir snudd før ansettelsen gjennomføres, sier Tajik.

MÅ SVARE: Sentralbanksjef Øystein Olsen må mandag svare for seg i Finanskomiteens høring om Tangen-ansettelsen.

– Regjeringen sitt ansvar

Hun er samtidig tydelig på at Stortinget ikke kan avsette Tangen som oljefondsjef.

– Vi skal ta stilling til om ansettelsesprosessen har vært tillitsvekkende, og etter det er det regjeringen sitt ansvar å sørge for at en institusjon som Norges Bank og Oljefondet har den tilliten de trenger, sier hun.

SV mener sentralbanksjefen må svare på hvorfor det ikke ble sikret tette skott mellom Tangens økonomi og det norske oljefondet før han ble presentert som ny oljefondsjef.

– Det har vært en amatørmessig prosess. Her er det grunn til å stille spørsmål knyttet både til interessekonflikter og habilitet, mener Kari Elisabeth Kaski, som sitter i Finanskomiteen for SV.

Tangen har i vår fått kjenne på flomlyset, både på grunn av VGs avsløring av mangemilliardærens luksusseminar, og fordi selskapet hans har investert i skatteparadis.

AMATØRMESSIG: Kari Elisabeth Kaski (SV) mener Norges Banks ansettelsesprosess har vært amatørmessig.

Tause før høring

Bakgrunnen for mandagens høring er at kontrollorganet til Norges Banks hovedstyre har sendt et brev med skarp kritikk av deler ved ansettelsesprosessen.

Ett sentralt punkt er mulige interessekonflikter mellom Tangens investeringer og jobben med å forvalte Statens Pensjonsfond utland. Samtidig kritiseres Norges Bank for mangel på åpenhet i søknadsprosessen.

Representantskapet har også etterlyses større åpenhet rundt Tangen-fondenes tilknytning til skatteparadiser.

Hverken Tangen selv, Olsen eller lederen for representantskapet, Julie Brodtkorb, har ønsket å kommentere saken før mandagens høring.