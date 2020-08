Solbakken ser én FCK-fordel før kampen mot Manchester United

Se Manchester United mot FC København på TV 2 og Sumo mandag fra kl. 20.30.

– Sjansene er ikke store, men det er en fordel for oss at det spilles over 90 minutter og ikke 180, mener FC København-trener Ståle Solbakken på pressekonferansen før Europaliga-kvartfinalen mot Manchester United.

På grunn av koronasituasjonen går de siste finalerundene med kun én kamp på nøytral bane i Köln. Det mener Solbakken altså øker sjansene for at danskene skal utrette et mirakel og slå ut Ole Gunnar Solskjærs menn.

Manchester United får halvparten av tiden på å vise kvalitetsforskjellen.

– Vi må spille perfekt, og vi trenger litt flaks. Vi trenger kanskje også et Manchester United som ikke fyrer på alle sylinderne. Vi må spille perfekt defensivt og ta vare på den ene eller de to-tre sjansene vi får i løpet av kampen, sier Solbakken, som melder om at FCK-troppen sitter med en god følelse etter å ha avsluttet sesongen i Danmark.

– Vi fikk også én ukes pause, og da spillerne kom tilbake, hadde vi fått et par veldig viktige spillere tilbake. Vi har også en god følelse etter 3-0 over Istanbul BB, men jeg ville ikke satt huset på oss. Vi skal gjøre vårt beste.

Solbakken er mektig imponert over Manchester United etter koronapausen. Han mener storklubben ser mer ut som et Manchester United-lag man ble vant til å se under Sir Alex Ferguson.

– De har flere angrepsvåpen nå. De er fortsatt et godt kontringslag, men med Bruno Fernandes-signeringen er de blitt bedre til å åpne opp forsvar. Så kutter Mason Greenwood inn fra høyre, og du har farten til Anthony Martial og Marcus Rashford. Det går den rette veien, og etter koronapausen har de vært veldig gode, sier han.

Solbakken er klar på at FCK ikke bare kan forsvare seg mot United.

– Du vinner ikke med bare en defensiv innstilling. Du må finne den rette balansen på hva du gjør med ball og i forsvar. Det vil være perioder vi må forsvare oss godt og være heroiske. Det handler ikke bare om backfireren, men som en enhet, sier Solbakken.

– Jeg har sett lag bli slått stort av Manchester United etter koronapausen. Vi vet at det er en risiko for det selv, men vi vet at på vårt beste kan vi skape problemer for dem. Det er én kamp, ingen tilskuere, veldig varmt og andre omstendigheter. Vi er alltid godt forberedt, spiller som et lag og har ikke individualister, selv om noen er viktigere enn andre over en lang sesong. Vi jobber hardt og gir ikke opp, og slik kommer det også til å være i morgen, fortsetter han.

Solbakken har allerede lovet bort bonusen sin til spillerne dersom de skulle detonere en bombe i Köln og slå ut Manchester United mandag kveld. Treneren sa i garderoben etter 3-0-seieren over Istanbul at spillerne ville kunne leve på den bonusen resten av livet.

– Spillerne mine har ikke så høye standarder, fleipet Solbakken på spørsmål om han sitter med så store bonuser i kontrakten.