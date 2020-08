Seks franske turister blant åtte drept av væpnede menn i Niger

Seks franske turister, samt deres lokale guide og sjåfør er drept av væpnede menn på motorsykkel ved et sjiraffreservat i Niger, ifølge lokale tjenestemenn.

– Det er åtte døde. To nigerere – en guide og en sjåfør – mens de andre seks er franske, opplyser guvernør Tidjani Ibrahim Katiella i Tillaberi sørvest i landet.

Drapene fant sted søndag i Koure-regionen, som huser den siste stammen med vestafrikanske sjiraffer.

– Vi håndterer situasjonen, vi vil gi mer informasjon senere, sier guvernøren, som ikke antyder hvem som sto bak angrepet i det urolige vestafrikanske landet.

En kilde tett på miljømyndighetene sier angrepet fant sted rundt klokka 11.30, seks kilometer øst for byen Koure, som ligger en times kjøretur fra hovedstaden Niamey.

– De fleste av ofrene ble skutt. Vi fant et magasin tømt for patroner på åstedet, sier kilden til nyhetensbyrået AFP.

– Vi kjenner ikke identiteten til gjerningspersonene, men de kom på motorsykler gjennom bushen og ventet på at turistene skulle ankomme, tilføyer den ikke navngitte kilden.

Turistenes kjøretøy tilhørte ifølge kilden den franske humanitære organisasjonen Acted.

For rundt 20 år siden ble det i Koure opprettet et fristed for en liten stamme vestafrikanske sjiraffer, en underart som kjennetegnes av sin lysere farge.

I dag er sjiraffene en viktig turistattraksjon i den tidligere franske kolonien, der både lokalbefolkningen og naturvernere beskytter dem fra krypskyttere og rovdyr.