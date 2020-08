– Må iverksette de strengeste tiltakene vi kan

I en pressemelding søndag opplyste kommunen at stenger SFO og barnehager som følge av smittesituasjonen. På en pressekonferanse søndag kveld kom de med en rekke nye strakstiltak.

– Smittesituasjonen i Indre Østfold er nå mer alvorlig enn noen gang tidligere under koronapandemien. Vi har en ukontrollerbar smittesituasjon i kommunen, sier kommuneoverlege Jan Børre Johansen på pressekonferansen.

– Av smittevernshensyn må vi nå iverksette de strengeste tiltakene vi som kommune kan iverksette, sier Johansen videre.

Johansen ber alle i lokalsamfunnet om å bidra i en dugnad den neste uken.

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) sier situasjonen kommunen står i er alvorlig, og betegner det som et spørsmål om liv og død.

– Vi kan få tilstander vi bare har sett i andre land, sier Frøshaug.

Frøshaug oppfordrer regjeringen til å stenge grensen til Sverige inntil de får kontroll.

– Åpningen av grensene har for oss gjort kampen for å få stoppet pandemien svært krevende, sier ordføreren.

Helseminister Bent Høie fraråder folk å dra til Sverige.

– Det er jo flere og flere land som blir røde soner, så sa vi jo på fredag at alle i Norge bør unngår unødvendige reiser til også grønne land. Så for eksempel et dagsbesøk fra en kommune i Østfold til Sverige vil jeg si er en unødvendig reise som man bør unngå, sier Høie til TV 2.

Forbud mot sosiale sammenkomster

Kommuneoverlegen la fram en rekke strakstiltak. De fleste av disse gjelder fra klokken 22 søndag kveld.

– Vi nedlegger et forbud mot sosiale sammenkomster i privat regi. Dette vil gjelde ut uke 33, sier Johansen.

Forbudet gjelder fra og med klokken 22 søndag kveld og varer i første om gang ut neste uke. Forbudet innebærer all form for sosial samvær og besøk mellom familie og venner.

I tillegg innfører kommunen disse tiltakene:

Alle arrangementer i august avlyses.

Sykehjemmene i kommunen stenges for besøk til og med lørdag 22. august.

Det innføres bruk av munnbind for ansatte på sykehjemmene under hele vakten, og ikke kun i pasientrelaterte situasjoner.

Biblioteket, svømmehaller, idrettshaller og øvingssteder holdes stengt ut august.

Idretts- og fotballbaner holdes stengt ut uke 33. Alle treninger avlyses, og det er ikke tillatt å oppholde seg på banen.

Badeplasser, idretts- og aktivitetsparker holdes stengt ut uke 33. Det samme gjelder alle serveringssteder og treningssentre.

Stenger barnehager

I uke 33 vil alle skolefritidsordninger (SFO) og barnehage holde stengt, melder kommunen. Kommunen vil tilby et omsorgstilbud til barn med foresatte i samfunnskritiske yrker og for som har barn med særskilte behov.

– Smittesituasjonen i Indre Østfold kommune er nå mer alvorlig enn det vi tidligere har sett under koronapandemien. Og på bakgrunn av den ukontrollerte smittesituasjon vi nå står i, innfører vi strakstiltak for å stoppe smittespredningen, skriver kommunen.

Lørdag meldte kommunen om en økning på 22 smittetilfeller, og varslet da at grep ville komme. Da var det totalt påvist 105 smittetilfeller i kommunen.

De siste fem dagene er antallet meldte tilfeller 49, opplyser Smaalenenes Avis.