Willian klar for Arsenal

Willian offentliggjorde søndag i et avskjedsbrev til Chelsea-supporterne at han har spilt sin siste kamp for de blå fra Vest-London.

Nå bekrefter Arsenal at brasilianeren fortsetter karrieren i Arsenal.

Willian, som fylte 32 år søndag, har signert en treårskontrakt med byrivalen til Chelsea, som han spilte sju sesonger for.

– Han er en spiller som virkelig kan utgjøre en forskjell for oss, sier manager Mikel Arteta.

– Vi har fulgt ham tett over de siste månedene. Vi har hatt en klar intensjon om å styrke laget i de offensive midtbaneposisjonene og på kantene. Han er en spiller som gir oss fleksibilitet, sier Arteta.

Det spekuleres i om brasilianeren får en ukelønn på rundt 1,7 millioner kroner i tillegg til en heftig engangssum for å signere kontrakten. Selv om Willian kommer gratis, har overgangen vært gjenstand for debatt i sosiale medier. Arsenal annonserte nylig at klubben planlegger å si opp 55 ansatte.

Etter overgangen fra Anzji Makhatsjkala i 2013 har Willian tatt jevnt og trutt med pokaler i Chelsea. Han vant han Premier League to ganger, samt FA-cupen, Ligacupen og Europaligaen én gang. I fjor sommer var han også med på å vinne Copa América med det brasilianske landslaget.

Willian fikk med seg 339 kamper og 63 scoringer for Chelsea.

Arsenal har allerede gjort låneavtalene til Cédric Soares (28) og Pablo Mari (27) fra henholdsvis Southampton og Flamengo permanente. I tillegg fullføres overgangen til fjorårskjøpet William Saliba (19), som gikk rett tilbake på klubben han ble kjøpt fra, franske Saint-Etiénne.