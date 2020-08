Satte Mercedes-stjernene på plass

For første gang i denne Formel 1-sesongen vant et annet lag enn Mercedes.

Det sørget nederlandske Max Verstappen for i jubileumsløpet på Silverstone-banen. Red Bull-føreren, nå klatrer til andreplass i VM-sammendraget, vant med god margin til Mercedes-fører Lewis Hamilton.

– Vi hadde en strålende dag, og traff på strategien, sa Verstappen etter løpet.

Hamilton knivet lenge med lagkamerat Valtteri Bottas om andreplassen, og snek seg forbi på den tredje siste runden før han distanserte finnen. Bottas hadde imidlertid få problemer med å holde Charles Leclerc bak seg, og sørget for at det nok en gang ble to Mercedes-førere på pallen.

Etterpå forklarte både Hamilton og Bottas at de hadde problemer med dekkene.

– Gratulerer til Red Bull og Mac. De hadde ikke problemet med dekkene som vi hadde i dag. Det var uforventet, men jeg er sikker på at vi vil ordne opp i problemene som har vært. På slutten kjørte jeg med et halvt dekk, forklarte Hamilton.

– En skuffende dag, konstaterte Bottas.

Dermed ble det stopp på seiersrekken til det dominerende laget. Bottas vant det første løpet, mens Hamilton vant tre på rad før søndagens løp.

Hamilton leder VM-sammendraget med 20 poeng til Verstappen. Bottas følger fire poeng bak nederlenderen.