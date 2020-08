Mann alvorlig skadd etter elsparkesykkelulykke

– Vi har per nå kun fått melding om at ambulansen har tatt med seg personen til Ullevål sykehus, sier operasjonsleder Andrè Kråkenes til TV 2.

Ingen andre var involvert i ulykken.

– Vi har vitneforklaringer på at han har kjørt i fortauet med sykkelen, for så å stupe over styret og lande på hodet.

Politiet skriver på Twitter at mannen ikke brukte hjelm da han kjørte elsparkesykkelen.

Kråkenes sier også at politiet mistenker at mannen var beruset.