Teknisk trøbbel for Carlsen: – Det var dette vi fryktet

Søndag var første dag av Grand Tour Final. Dette er den siste delen av turneringen Magnus Carlsen Chess Tour, og de fire som har vært best i turneringen hittil er med og kniver om 2,7 millioner kroner i premiepenger.

Etter en høydramatisk dag tapte Carlsen 3-4 for Liren.

I den andre kampen vant Hikaru Nakamura over Daniil Dubov.

Dagens kamp mellom Carlsen og Ding ble høydramatisk og preget av tekniske problemer. Først i det tredje partiet som førte til et lengre avbrekk.

– Det var dette vi fryktet da turneringen startet, at det ville bli tekniske problemer, sier TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

Det som hadde skjedd var at Carlsen ikke hadde fått med seg et tårntrekk fra Ding, og satt og ventet på dette trekket, mens tiden til Carlsen rant ut. Carlsen fikk ikke beskjed om at det var problemer, og visste dermed ikke at han tapte på tid.

Arrangøren bestemte at de skulle fortsette partiet fra Dings tårntrekk, og at Carlsen dermed ikke tapte på tid. Dette fordi det var et teknisk problem på arrangørens servere, og ikke noe Carlsen kunne gjøre noe med.

Det tredje partiet endte i remis og Carlsen var tydelig misfornøyd da han forlot stolen.

– Det er kanskje et rettferdig resultat i et parti som har vippet i den ene og den andre retningen. Da det ble tekniske problemer hadde Magnus et veldig lovende angrep, men underveis var det han som var i trøbbel, forklarte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Hadde Carlsen vunnet det partiet ville det blitt en veldig krevende situasjon, og det ville blitt kritisert, mener Lahlum.

Nye tekniske problemer

Det fjerde partiet endte også med remis. Dermed måtte Carlsen og Liren ut i et femte og sjette parti i lynsjakk.

Der ble det nye tekniske problemer og Carlsen tapte det femte partiet. Det kunne tyde på at det var nordmannen som hadde mistet internettforbindelsen.

– Det er fryktelig ille at tekniske ting kan bli avgjørende, sa Lahlum.

Men Carlsen klarte å holde hodet kaldt, og vant det sjette partiet. Dermed var stillingen 3-3 og det hele skulle avgjøres på armageddon. Der måtte Carlsen vinne dersom han skulle gå av med seieren i første kamp.

Det klarte ikke Carlsen, og det ble remis som var godt nok for å sikre Liren seieren da han hadde svarte brikker.

Dårlig start – tap i første parti

Det ble ingen god start på dagen for Carlsen, som med svarte brikker tapte dagens første parti mot Ding Liren, som er ranket som nummer tre i verden, etter 44 trekk.

– En skikkelig dårlig start, sa Hammer i studio.

Det gikk langt bedre for Carlsen i det andre partiet, og vant med hvite brikker etter 24 trekk. Dermed var stillingen 1-1 da to partier gjenstod.

Det spilles fire partier hver dag i fem dager, og den beste av disse fem dagene går til finalen som spilles over syv dager. Grand Final er siste del av turneringen Magnus Carlsen Chess Tour. Turneringen varer til 20. august og du ser hver kamp på TV 2 Sumo.