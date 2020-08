Willian forlater Chelsea

Willian bekrefter i et åpent brev til Chelsea-supporterne at han drar videre.

Brasilianerens kontrakt løp opprinnelig ut 1. juli, men han forlenget avtalen til å gjelde ut den koronautsatte sesongen. Lørdag var den over med Champions League-exiten mot Bayern München.

– Tiden er inne for å dra videre. Jeg kommer helt klart til å savne lagkameratene, støtteapparatet, fansen og klubben som alltid har behandlet meg som en sønn. Jeg forlater klubben med hodet høyt hevet, vel vitende om at jeg har vunnet ting her og alltid gjort mitt beste, skriver mannen med 339 kamper og 63 scoringer for Chelsea.

Det er ikke bekreftet hvor Willian fortsetter karrieren, men de siste dagene har 31-åringen vært sterkt koblet til Arsenal. Tidligere har også Inter Miami og Barcelona vært nevnt som mulig stoppested for Willian.

Willian har spilt sju sesonger i Chelsea etter å ha kommet fra russiske Anzji Makhatsjkala i august 2013. På den tiden var også Liverpool og Tottenham hyppig linket til kantspilleren.

– Jeg er overbevist om at det var dit jeg skulle dra. I dag er jeg sikker på at det var den beste beslutningen. Det var så mange gode stunder, noen triste, det har vært trofeer og det var alltid veldig intenst, skriver Willian i brevet.

I løpet av tiden i Chelsea vant han Premier League to ganger, samt FA-cupen, Ligacupen og Europaligaen én gang. For Brasil har han vunnet Copa América i samme periode.

Chelsea har forsterket angrepet med Hakim Ziyech (Ajax) og Timo Werner (RB Leipzig) før kommende sesong. I tillegg stopper ikke spekulasjonene om at Kai Havertz fra Bayer Leverkusen kommer.



Pedro Rodríguez forlater også Chelsea etter sesongen som gikk.