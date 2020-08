Mauritius i kamp mot oljeutslipp

Politiet forberedte seg søndag på å borde den japanske lastebåten Wakashio som for noen uker siden gikk på grunn på et korallrev ved sørøstkysten av øya i Indiahavet.

Samtidig var mannskaper i gang med å legge ut lenser, mens hundrevis av frivillige kom til for å prøve å rense bort olje fra strendene.

Allerede har imidlertid mye olje lekket ut av båten og spredt seg i det turkise vannet i nasjonalparken Blue Bay med sine laguner, koraller, mangroveskoger og fisk, krabber og andre dyr.

Skipet gikk på grunn 25. juli, men lekkasjene startet først senere. Alle forsøk på stabilisere skipet og begynne å pumpe ut 4.000 tonn olje har mislyktes, og myndighetene frykter at dårlig vær og høy sjø skal utvide sprekkene i skroget mer.

Statsminister Pravind Jugnauth har erklært unntakstilstand og bedt om utenlandsk hjelp, men lokalbefolkningen har skjønt at de må ta saken i egne hender, ifølge miljøaktivisten Ashok Subron.

Frankrike har sendt fly og tekniske eksperter fra Reunion for å hjelpe til i opprydningen.

Opposisjonen krever en forklaring fra regjeringen på hvorfor det ikke ble gjort flere forberedelser i de to ukene siden skipet gikk på grunn.

Bilder tatt fra lufta viser klart hvor stor katastrofen er, med et enormt oljeflak i det turkise vannet rundt skipet, og sund og laguner fulle av blekksvart olje.

Mauritius med sine 1,3 millioner innbyggere er avhengig av havet både for mat og for turisme og har et godt renomme for miljøtiltak.

(©NTB)