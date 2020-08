Manchester United-talent snappet opp – sendes rett på utlån

Lille bekrefter at de har sikret seg Angel Gomes på en femårskontrakt. Den offensive midtbanespilleren kommer kontraktsløs fra Manchester United. Lille betaler kun en mindre sum i utdanningskompensasjon.

Samtidig opplyses det på Lilles nettsider at Angel Gomes sendes rett på utlån til portugisiske Boavista for hele kommende sesong.

Gomes kommer fra Manchester United, som ønsket å beholde 19-åringen, men han klarte ikke å bli enig med klubben han kom til som seksåring.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær bekreftet på en pressekonferanse i juni at Gomes heller ikke ville binde seg til klubben slik at han fikk spilt ferdig Premier League, FA-cupen og Europaligaen.

DRAR VIDERE: Angel Gomes har forlatt Manchester United. Nå venter Lille og Boavista for den engelske 20-åringen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Angel er et av de største internasjonale talentene i sin generasjon. Han er en veldig intelligent spiller, er teknisk og smidig og har lederegenskaper, som han har vist som kaptein for England U20. Han er fortsatt ung, men har et enormt talent og potensial. Vi er veldig glade for å ha overbevist ham om å komme til Lille, sier Lille-direktør Marc Ingla.

Angel Gomes fikk ti førstelagskamper for Manchester United. Seks av kampene kom denne sesongen. Han leverte aldri scoring eller målgivende.