Maraton-Moen: – OL-medalje er målet

Søndag skulle Sondre Nordstad Moen løpt OL-maraton i Japan. Nå håper han det utsatte mesterskapet blir arrangert slik at han kan være med i kampen om medaljene.

– Jeg går for medalje. Blir jeg nummer ni, er det en konsekvens at jeg ikke er bedre, sier Moen til NTB.

Han forklarer at på kvalifiseringslista til OL, som utelukker alle som ikke er topp tre i sitt land, ligger han nå som nummer sju og at han derfor synes det naturlig å ha medalje som mål.

– Det er ikke alltid de med best pers som stikker av med medaljene i OL. Du må løpe taktisk bra og holde hodet kaldt når det gjelder.

– På 35 kilometer kan du ligge som nummer ti og likevel bli nummer tre i mål, fortsetter Moen.

Gull?

Han utelukker heller ikke at han vil kjempe om den aller øverst plassen dersom muligheten byr seg.

– Eliud (Kipchoge) har vært så suveren. Men hadde jeg kommet til 37 kilometer og hatt 50 meter opp skal du ikke se bort fra at jeg går for gullet, sier trønderen.

Kipchoge har den offisielle verdensrekorden på øvelsen. Den lyder på 2.01.39 fra Berlin i 2018. I oktober i fjor ble han i tillegg den første løperen under to timer under ett irregulert løp i Salzburg.

Underdog

Moen endte som nummer 19 i sitt først OL-maraton i Rio for fire år siden.

Det var derimot året etter at Nordstad Moen fikk sitt store gjennombrudd. 3. desember 2017 tok han den europeiske rekorden på øvelsen med tiden 2.05.48. Rekorden sto i ti måneder før den ble slått av briten Mo Farah.

Etter rekorden har mye skjedd. Moen ble satt godt tilbake med skader i 2018. Samtidig er maraton blitt en stadig mer populær øvelse blant de beste løperne i verden.

– Etter 2017 trodde jeg at jeg kunne vinne OL. Nå er det mange som har kommet opp, så jeg føler mer som en underdog igjen, sier Vidar-løperen.

Håper på London

Fredag løp Moen inn til sin andre europeiske rekord for sesongen da han løp 21.131 meter på en time i Kristiansand.

Nå er planen å løpe maraton i London 4. oktober. Løpet blir et rent elitestevne, og selv om han ennå ikke har fått det bekreftet, planlegger han å delta i løpet.

Nå går turen til Sestriere i Italia, der han etter planen vil ligge fram til London maraton, muligens avbrutt av et nytt timeløp i Brussel 4. september. Der skal Mo Farah prøve seg på verdensrekorden.

Juvass

Maratonfenomenet er godt vant med å være på treningsleir i Sestriere, men i sommer har koronapandemien ført til alternativ planer. Fra 19. juni lå han totalt 43 døgn på Juvasshytta, store deler sammen med kappgjenger Håvard Haukenes.

– Høyden er innenfor. 1850 er litt lavt, men lufttrykket er lavere nærmere polene, sier Moen. Til sammenligning ligger Sestriere rett over 2000 meter over havet.

– Det er et strekke på veien og en tunnel der så vi hadde vel en runde på 5-6 kilometer, forteller Moen.

– Det er ensformig, men det er 52 runder på en bane også, sier Moen og henviser til timerekorden.

