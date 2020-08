Høies beskjed til ungdommen etter festnatta: – Kan ha store konsekvenser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er bekymret etter festnatta hvor politi over hele landet har stoppet en rekke fester med altfor mange deltakere.

– Jeg er veldig bekymret, og det kan virke som mange unge og unge voksne ikke har fått med seg betydning de nå har i smittespredningen, sier Høie til TV 2.

Ved midnatt til søndag trådte den nasjonale skjenkestoppen i kraft, som betyr at serveringssteder ikke får lov til å servere alkohol etter midnatt.

Både utelivsbransjen og myndighetene fryktet kunne føre til at flere i stedet tok festen hjemme.

Politi over hele landet rykket natt til søndag ut på en rekke fester, mange av dem brøt med smittevernreglene. En av festene som politiet måtte stanse, hadde flere hundre deltakere. De aller fleste var unge og unge voksne.

– Vi ser at en stor andel av dem som blir smittet, er i den gruppen. Det betyr at de spiller en vesentlig rolle i spredningen av viruset. Det kan få store konsekvenser, selvfølgelig for dem som blir smittet og tåler det dårlig, det kan være mennesker rundt de unge som de er glad i eller andre unge som tåler smitten dårlig.

Kan stramme inn mer

Høie advarer om at smittespredningen kan ha andre følger.

– Det vil ha konsekvenser hvis smitten sprer seg så mye at vi må stramme inn og stoppe opp igjen, sier helseministeren.

Som følge av smitteøkningen i landet, strammer regjeringen inn igjen. Forenuten skjenkestopp etter midnatt åpner ikke regjeringen for reiser utenfor EØS, kunngjorde de fredag.

Høie sier at dersom det blir ytterligere innstramminger, vil det også ramme ungdommen.

– Jeg håper at unge og unge voksne tar det samme ansvaret som de gjorde tidligere i år, sier han.

Tredobling

Grafen som viser antallet smittede i landet, går oppover for første gang siden mars.

De siste tre ukene har det vært en tredobling i antall smittetilfeller i landet.

Denne uken har 285 personer blitt bekreftet smittet med koronaviruset. Uken før var antallet smittede 196 og for tre uker siden, i uke 30, var antallet nye tilfeller 94.

Det opplyser avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til TV 2.

– Det er nok ikke alle unge som får med seg hva jeg sier, men jeg tenker at det er viktig at de blir klar over hvor viktig rolle de har i smittesprendingen, sier han.

Høie sier at i tiden framover vil Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ha forsterkt kampanjevirksomhet.

I sommer hadde etatene kampanjen "skjekkas", som gikk på testing.

– Det vil komme mer kampanjevirksomhet rettet mot unge med betydning av å bidra til å ikke spre viruset, sier han.

Kan rette det opp

At man var på fest i natt, kan ikke rettes opp igjen. Høie sier at måten å gjøre det godt igjen på, er å ta ansvar i dag og dagene som kommer.

– De som våkner i dag og tenker at de ikke gjorde noe bra i går, kan rette opp feilene ved å holde god avstand til andre, sier Høie.

Særlig unge som er smittet med koronaviruset, kan oppleve å ikke få symptomer. Men smitten kan spre seg videre.

Høie råder folk som får symptomer, til å teste seg.