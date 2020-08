Et skred gjør at riksvei 13 er midlertidig stengt mellom Sand og Erfjord i Rogaland.

Det er ingen skader på kjøretøy eller personer som følge av skredet, skriver politiet på Twitter.

Vegtrafikksentralen opplyser at det er et steinskred, mens politiet opplyser at det er et jordskred. Et leserbilde hos lokalavisen Suldalsposten viser flere store steinblokker som ligger i veien.

En entreprenør er sendt til stedet for rydding og vurdering.

