Tønsberg Blad skrev om «Pilotfrue» - da reagerte leserne

Tidlig denne uken valgte en journalist fra Tønsberg Blad å intervjue toppblogger Julianne Nygård, bedre kjent som «Pilotfrue». Hun og ektemannen Ulrik hadde nemlig ankret opp båten sin på brygga i Tønsberg. En båt som i følge artikkelen har en verdi på omtrent syv millioner kroner og er 50 fot.

Nygård kunne blant annet fortelle at båtferie ikke er billig, og at de i fjor brukte 70.000 kroner bare på drivstoff.

– Jeg har sagt til Ulrik at han må ta ansvaret for båten, for det er ikke det jeg kan mest om, men jeg vet at den er 50 fot, at det er en hvit Bavaria, forteller Julianne til TB og ler.

«Pilotkjerring»

Å le var derimot noe bladets lesere ikke gjorde. Etter at artikkelen ble publisert rant det inn meninger i kommentarfeltet.

«Hva i helsike er pilotkjerring?» spør en leser.

«Skryt skryt skryt! Hva jobber hun med bortsett fra å være blondine?» skriver en annen.

Noen synes synd på piloten, altså Ulrik Nygård, mens andre gir Tønsberg Blad det glatte lag, og truer med å si opp abonnementet.

«Lavmål av TB».

«Sånt hører hjemme i se og hør, ikke i Tønsbergs blad!! Vurderer å si opp våres abbonemetet!».

IKKE FORNØYDE: Leserne av Tønsberg Blad syntes ikke noe om intervjuet med Pilotfrue. Foto: skjermdump tb.no

Redaktøren forsvarer

Dette gjorde at ansvarlig redaktør Sigmund Kydland så seg nødt til å gå ut med en lederartikkel.

«Hvorfor er vi så sinte på Pilotfrue?» spør han i overskriften. Han tror dette bunner i en tydelig generasjonskløft, hvor noen mennesker ikke forstår seg på Nygård sitt yrke.

Men han spør også hvorfor ingen reagerte da Tønsberg Blad noen dager tidligere skrev om en mann som lå langs brygga med en båt til 25 millioner.

– Er det mer akseptert at en mann har klappet til kai med en båt til 25 millioner enn at en kvinne nyter båtlivet i en båt til syv millioner? spør Kydland.

– Hvis så er tilfelle har en del av våre digitale debattanter kommet litt for kort i sin samfunnsforståelse, fortsetter redaktøren.

Veldig overrasket

God kveld Norge har snakket med «Pilotfrue», som ble veldig glad for støtten fra ansvarlig redaktør.

– Støtten fra redaktøren overrasket meg veldig. Innlegget var kjempebra med flere gode poeng, sier Nygård.

Hun er derimot ikke overrasket over reaksjonene i kommentarfeltet.

– Reaksjonene på intervjuet overrasket meg ikke da jeg alltid får høre mye negativt uansett hva jeg gjør og sier, forklarer hun.