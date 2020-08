Fotballryktene: Liverpool-målet kuppes av rivalen

Liverpools salg av Dejan Lovren til Zenit St. Petersburg i sommer har etterlatt et tomrom i Premier League-mesternes midtforsvar.

Ifølge Daily Star var Ben White mannen som skulle erstatte Lovren, og Liverpool sto klare med et åpningsbud på 240 millioner kroner for midtstopperen som har storspilt på utlån i Leeds, men eies av Brighton.

Problemet for Liverpool og Jürgen Klopp er imidlertid at Chelsea er på en enda mer desperat jakt etter midtstopper. Derfor skriver tabloidavisen at Frank Lampards klubb kommer til å by det som kreves for å få tak i White.

Brighton skal angivelig kreve 470 millioner kroner for White, og Chelsea har planer om å få inn penger i overgangsbudsjettet ved å selge Antonio Rüdiger, som har til gode å overbevise Lampard.

Sky Sports skriver at Leeds ikke har tenkt til å gi opp å beholde White uten kamp, for Yorkshire-klubben har allerede fått avvist et bud pålydende 260 millioner kroner. Leeds forbereder seg til sin første sesong i Premier League siden nedrykket for 16 år siden.

Daily Mirror melder at John Stones er midtstopperen Chelsea kommer til å gå for før neste sesong. Chelsea håper at 240 millioner kroner skal være nok for å få Manchester City til å selge den tidligere Everton-spilleren.

I Arsenal er man i ferd med å signere toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang på en ny treårskontrakt. Det gjør at London-klubben vil selge angrepskameraten Alexandre Lacazette til Atlético Madrid for 350 millioner kroner, skal man tro Daily Star.

Arsenal prøver også å slå kloen i Marseilles midtbanespiller Morgan Sanson, men det samme gjør West Ham og Tottenham, ifølge Le10 Sport.

The Sun skriver at Arsenal også trenger ny andrekeeper, for med Bernd Leno ute med kneskade og ny førstemålvakt i overraskelsesmannen Emiliano Martínez, trenger Mikel Arteta større bredde på keeperplassen.

Liverpool trenger også større bredde, men for Klopp er det bak Andy Robertson på venstrebacken. Daily Mail hevder at Liverpool kjemper med Leicester om signaturen til Olympiakos-spiller Kostas Tsimikas.

Callum Wilson er Newcastles fremste overgangsmål før neste sesong, skriver Daily Mail. Den engelske landslagsspissen er Bournemouths eiendom, men klubben rykket ned fra Premier League og er ventet å miste flere av sine beste menn. Nathan Aké og Ryan Fraser har allerede dratt.