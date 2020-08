Lampard roses: – Har vært steintøff fra dag én

Det endte med Champions League-exit mot Bayern München for Chelsea og Frank Lampard lørdag. I tillegg ble det tap i FA cup-finalen mot London-rival Arsenal.

Et solid plaster på såret er at de klarte å kapre Champions League-plassen i serien. TV 2s eksperter mener engelskmannen har gjort en bra jobb i Chelsea.

– Det jeg synes er bra er at han har vært steintøff fra dag én. Han sa til David Luiz «du kan gå» og lot ham gå. Det er en tøff beslutning. I tillegg har han brukt mye unggutter, som også er en tøff beslutning. Han har vist at han kan dette. Jeg vil kalle dette en bra førstesesong, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Selv om Lampard har gjort en god sesong, har det også vært åpenbart hvor skoen trykker.

– Jeg er imponert over hva Lampard har levert. Det har vært en vanskelig sesong for han å komme inn i. Han får ikke påvirket laget med de spillerne han selv ønsker. Det virker som han har glemt forsvaret litt. Han kunne nok gjort litt mer med det forsvaret. Det er noen prinsipper i forsvarsspillet jeg føler mangler som han må ta tak i. De bør nok kjøpe en leder som de han ha i forsvaret, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Vi mistet ligaens beste spiller

Chelsea-manageren var klar på at sesongen kom til å bli annerledes enn hva Chelsea-supporterne er vant med. Han er selv imponert over hva laget har prestert, men er tydelig på at 4.plass ikke er godt nok for en klubb som Chelsea.

- Vi har hatt spillere som John Terry, Petr Cech og Didier Drogba i klubben. Det er spillere som har kjempet om troféer dag inn og dag ut. Vi visste at det ikke var målet i år, sa Lampard i et intervju etter tapet for Bayern München.

– Vi mistet den beste spilleren i ligaen i Eden Hazard. Vi har mange unge spillere som har vært på lån, som har kommet tilbake og utviklet seg veldig bra. Chelsea kommer vanligvis ikke på 4.plass, men alle i klubben samt supportere føler at vi har gjort noe bra denne sesongen. Nå gjelder det å tenke på hvordan vi kan forbedre oss.

Chelsea har allerede sikret seg stjernespillerne Hakim Ziyech og Timo Werner. I tillegg skal klubben stadig nærme seg Bayer Leverkusens Kai Havertz.

– Vi skal se på hvor vi kan forsterke. Overgangsnekten har gjort at vi har mistet en del. Men det laget viste mot Bayern München viste meg mye, påpeker Lampard.

Nominert til årets manager

Lampards arbeid i sin første sesong som Chelsea-manager har også gjort ham nominert til årets manager. Den siste nominasjonen gikk nemlig ikke til verken Premier League-toer Pep Guardiola eller Premier League-treer Ole Gunnar Solskjær, men til Lampard som i sin første sesong som manager på toppnivå ledet sitt Chelsea til 4. plass og Champions League-kvalifisering.

Jürgen Klopp, som ledet Liverpool til sin første ligatittel siden 1990, er åpenbart den store favoritten, men også managere som har oppnådd store ting med mindre klubber har fått sin heder i form av nominasjoner.

Brendan Rodgers heroiske Leicester-lag - som til slutt havnet utenfor Champions League-plassene med knappest mulig margin - og Sheffield United-laget til Chris Wilder har begge imponert stort. Dermed er begge de to lagenes managere nominert til prisen.