Til angrep på dommersjefen: – Det er som en trener. Man ryker når laget gjør det dårlig

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var til tross for 2-2 hjemme mot serieleder Bodø/Glimt ikke fornøyd. For nok en gang ble dommeren fokus ved kampslutt.

I løpet av kampen var det flere omdiskuterte straffesituasjoner som ikke ble dømt på. Både Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og Fagermo reagerte fra sidelinjen.

Nå mener Vålerenga-treneren det bør tas grep.

– Til og med jeg blir lei av å kommentere dommerne. Jeg har sagt det hele tiden: man må se på dommersjefen. Når resultatene til dommerne er svake, så er det ikke nødvendigvis dommerne. Da må man se på sjefen. Det er som med en trener, man ryker når laget gjør det for dårlig, sier Fagermo til TV 2 etter kampen mot Bodø/Glimt lørdag.

Dommersjef Terje Hauge har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser lørdag, men uttalte følgende til TV 2 for en drøy uke siden:

– Jeg må se meg selv i speilet og spørre meg om hva jeg kunne gjort annerledes. Etter elleve serierunder kan du diskutere det, men vent litt til sesongen er ferdig og still spørsmålet da, sa dommersjef Terje Hauge.

– Det har vært for dårlig, ja. Det må vi bare erkjenne. Det er lett å konkludere med at det er for mange situasjoner vi har mistet. Både nøkkelsituasjoner og kampavgjørende situasjoner, spesielt når det kommer til hands og mangel på straffespark, fortsatte Hauge.

– Får i sum som vi fortjener

Kjetil Knutsen er lei av å diskutere dommernes prestasjoner hver eneste Eliteserie-runde.

– Jeg tror ikke vi er tjent etter hver eneste kamp å diskutere dommerne. Hvis jeg har en mening om dommeren, så skal jeg si det til ham. De gjør sitt ytterste og norsk fotball er best med at vi jobber sammen. Jeg tror vi i sum får som vi fortjener, sier Bodø/Glimt-treneren til TV 2.

Kampdommer Kai Erik Steen var klar på at han ikke mente noen av situasjonene kvalifiserte til straffespark – og har en teori om hvorfor det har vært i overkant mange dommertabber i årets sesong.

– Vi må jobbe fra runde til runde gjennom sesongen for å evaluere oss selv for å bli best mulig. Det er en spesiell sesong med mange kamper, og da oppstår det kanskje flere situasjoner. Jeg har en følelse av det. Det er klart når vi har flere vurderinger å ta blir feilmarginen også større, men det er bare en tanke jeg har gjort meg, sier Steen til TV 2.

Ønsker VAR velkommen

Med dommerkontroverser så å si hver eneste Eliteserien-runde blir debatten om VAR desto større. Vålerenga-treneren mener norsk fotball bør se på mulighetene.

– Jeg synes vi bør innføre det. Ikke bare fordi det er dommerfeil, men fordi det er utviklingen i fotball. Jeg tror det kommer, sier Fagermo.

Han får støtte av dommer Kai Erik Steen.

– Vi ønsker VAR hjertelig velkommen til norsk fotball, for det er et kjempeverktøy. Men det er opp til andre å avgjøre om vi får det. Det er ikke bare å knipse og innføre det. Jeg og mine kolleger ønsker helt klart VAR, for det vil hjelpe oss i Eliteserien slik at vi kan være i en posisjon internasjonalt, sier Steen.

– Det blir en omfattende diskusjon. Om det er VAR eller ikke VAR kan andre folk jobbe med. Det blir feil av meg å kommentere det, uttaler Kjetil Knutsen.

Norske dommere sliter med å skaffe seg europeisk erfaring for tiden. Sist en norsk dommer dømte en obligatorisk Champions League-kamp, var i februar 2016.

– Det vi ser når UEFA skal velge ut dommere til store kamper, er at de velger dommere fra land som allerede har VAR. Derfor blir det vanskelig for norske dommere å bli tatt ut. Som dommersjef jobber jeg derfor hardt for at vi skal få VAR inn i norsk fotball, fordi jeg tror det vil gi oss bedre kandidater til internasjonal fotball, uttalte Hauge.