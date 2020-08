Mannefall stoppet ikke Barcelona – Messi med magisk scoring

Barcelona - Napoli 3-1 (3-1) Sammenlagt 4-2

Se Messi-magien i sammendraget i vinduet øverst!

Lionel Messi og Barcelona er klare for kvartfinale mot Bayern München etter at Napoli kom til kort på Camp Nou. Barcelona vant komfortabelt 3-1. og det til tross for mannefall til kampen.

– Han var helt avgjørende i denne matchen her. Det er han som er involvert i det meste. Messi er litt leken igjen, og den første scoringen er helt nydelig å se på, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Barcelona hadde kun 13 førstelagsspillere tilgjengelig til lørdagens kamp, der stjernespiller Ousmane Dembélé var den siste i rekken av spillere som ikke ville være tilgjengelig.

Samuel Umtiti og Martin Braithwaite er skadet, mens midtbaneduoen Sergio Busquets og Arturo Vidal var suspendert til returoppgjøret på Camp Nou. Arthur Melo ville ikke spille mer for Barcelona i påvente av overgangen til Juventus, som for øvrig ble slått ut av Champions League fredag etter tap for Lyon.

Dermed var det mye ungt og ukjent på innbytterbenken for Barcelona denne kvelden.

Messi-magi

Men mannefall stoppet ikke Barcelona og etter ti minutter headet Clément Lenglet inn ledelsen. Åtte minutter tidligere, altså kun to minutter ut i kampen, hadde Napolis Dries Mertens stolpeskudd.

13 minutter senere var det duket for Messi-magi.

Barcelonas største stjerne fikk ballen på høyrekanten, dro av to mann før han snublet seg forbi den siste og skrudde ballen i det lengste hjørnet.

Dette var Messi sin scoring nummer 31 for sesongen.

– Det er helt vanvittig, understreker TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Syv minutter senere kom hans nummer 32, men den ble annullert for hands.

Hver sin straffe

Mot slutten av 1.omgang fikk Messi straffe etter at Kalidou Koulibaly sparket ham bak på foten og Messi gikk i bakken. Luis Suárez satte iskaldt inn 3-0.

Men det tok ikke mange minuttene før det var straffe på motsatt ende av banen da Ivan Rakitić kom på etterskudd og Dries Mertens gikk i bakken. Lorenzo Insigne var sikker og reduserte til 1-3.

Etter en innholdsrik 1. omgang skjedde det mindre de siste 45 minuttene. Fire minutter før slutt hadde Hirving Lozano en avslutning i stolpen, men nærmere enn det kom ikke Napoli.