Chelsea ydmyket av brennhet Lewandowski

Bayern München - Chelsea (7-1 sammenlagt) 4-1

Ikke overraskende ble Bayern München for sterke for Chelsea på Alianz Arena. Robert Lewandowski var banens soleklare gigant og gjorde utklassingen et faktum. Polakken scoret to og hadde to målgivende da de tyske mesterne slo Chelsea 4-1 lørdag og 7-1 sammenlagt.

Dermed er Bayern klare for kvartfinale mot Barcelona.

– Om ikke dette er en av favorittene til å vinne Champions League, så skjønner jeg fint lite, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– De maler i stykker lag. Det virker så enkelt uansett hvilken taktikk de kommer opp i mot, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen i studio.

Lewandowski gjorde som han ville

Det var ikke mer enn syv minutter spilt da tyskerne fikk straffespark. Robert Lewandowski ble taklet av Chelsea-keeper Willy Caballero. Polakken tok straffen selv og satte ballen høyt til høyre i mål.

Ikke lenge etterpå inntok spissen servitørrollen da han serverte kroatiske Ivan Perišić – som doblet etter 23 minutter.

Drøye ti minutter før slutt var polakken på farten igjen. 31-åringen slo et plettfritt innlegg. I boksen kunne Corentin Tolisso enkelt sette inn tyskernes tredje.

Og for å gjøre ydmykelsen komplett scoret Lewandowski kampens siste scoring med et kraftfullt hodestøt.

– Dette gjør han altså i en åttedelsfinale mot Chelsea. Han har 13 mål i Champions League nå. Hvor i alle dager skal dette ende?, spør kommentator Endre Olav Osnes.

Tammy Abraham scoret et trøstemål for London-klubben da han reduserte til 2-1. Dermed ender Lampards første sesong som manager uten trofeer. Han har imidlertid sørget for at Chelsea også neste år spiller i Champions League, etter fjerdeplassen i Premier League.

– Vi mistet den beste spilleren i ligaen i Eden Hazard. Men det har gjort at unggutta har vist seg fram. Folk forventer ikke at vi skal ligge der vi er. Vi skal kjempe om titler. Nå er spørsmålet om hvordan vi kan forbedre oss, sier Lampard i et intervju etter kampen.