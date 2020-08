Overlevde ulykken: – Jeg klarer ikke å ta det innover meg

Fredag opplevde India sin verste kommersielle flyulykke siden 2010, da et fly med 191 personer om bord krasjlandet. 18 av de som var om bord er bekreftet omkommet, blant dem begge pilotene, har myndighetene opplyst. Flere er kritisk skadd, og dødstallet er fortsatt ventet å stige.

Flyselskapet skriver at det var et tungt regnvær, som førte til at flyet skled av rullebanen og ned i en dal. Her skal flyet ha blitt delt i to.

– Dette skjedde på grunn av det tunge regnværet og manglende sikt. Det er helt forferdelig, sier Amitabh Kant, leder av regjeringens planleggingskommisjon, til NDTV.

Ulykken skjedde ved Calicut Internasjonale flyplass i Karipur i regionen Kerala. Rullebanen ligger på toppen av et høyere platå, som rapportene sier flyet kjørte utenfor.

– Alt skjedde på 15 minutter

Muhammad Junaid satt på bakerste rad i flyet. Han var en av mange om bord som ble tvunget til å returnere hjem fra arbeid i Midtøsten etter å ha fått kuttet lønnen sin som følge av koronapandemien.

Junaid forteller at flyet i stedet for å bremse ned virket å øke farten. Dermed klarte det ikke å stoppe og skled av rullebanen og ned i en dal. Der ble det delt i to.

– Alt skjedde på 15 sekunder, forteller han til nyhetsbyrået Reuters.

Til tross for den alvorlige ulykken forteller Junaid at han var blant flere som gikk omtrent uskadet fra hendelsen. Innen midnatt hadde han kjørt seg selv hjem til hjembyen Elathur.

25-åringen slapp unna med litt vondt i hodet etter å ha truffet taket, og en blod leppe.

– Ingenting skjedde med meg, takk Gud, sier han.

– Jeg klarer ikke ta det innover meg

Blant de skadde som ble innlagt på sykehus, er Renjith Panangad. Han sier alt ble mørkt da flyet krasjet. Panangad fulgte andre passasjerer som krøp ut gjennom nødutgangen.

– Mange passasjerer blødde, sier Panangad, som ikke har pådratt seg store skader, til Times of India.

– Jeg klarer fortsatt ikke å ta innover meg hva som har hendt. Når jeg prøver å tenke tilbake på hva som skjedde, skjelver jeg.

Han sier piloten annonserte over høyttaleranlegget at flyet skulle lande. Like etter krasjlandet det.

– Det bråkte veldig da det skjedde, og folk begynte å skrike.

– Vi forstod ikke hva som virkelig foregikk, annet enn at flyet ristet, sier Ramshad, som også ble skadet i ulykken.

– De kunne ha landet på en annen flyplass

En av de overlevende, som er innlagt på Aster MIMS-sykehuset i Kozhikode forteller sin historie til nyhetsbyrået ANI, ifølge NDTV.

– Det er en stor tragedie. Vi la hendene våre på setet foran oss for å holde balansen mens vi forsøkte overlevet fallet. Da flyet krasjet ble det delt i to.

– Alle rundt oss gråt. Noen sa at begge pilotene var døde, og at to kvinner hadde omkommet. I avisene leser vi om 17-18 døde. Antageligvis var det været som hadde skylden, forteller han.

Han kritiserer avgjørelsen om å lande på flyplassen.

– Dersom situasjonen ikke var håndterbar, kunne de forsøkt å lande flyet på en annen flyplass. Det er surrealistisk at det skjedde. Det føles som en drøm. Kanskje var det Guds vilje, sier han.

Jobbet i Dubai

Både Panangad og Junai var på vei hjem etter å ha jobbet i Dubaui. Junai har jobbet som regnskapsfører i Dubai de siste tre årene. Han sendte rundt halvparten av de 9000 kronene han tjener i måneden hjem til familien. Grunnet koronapandemien har lønnen hans vært kuttet i to den siste tiden.

– Sjefen min ba meg ta to eller tre måneders permisjon, og komme tilbake når alt er ok, sier han.

Å finne en måte å komme seg hjem på var ikke enkelt. India stengte nemlig grensene i mars. Junai forteller at han registrerte seg i myndighetenes hjemsendelsesprogram i mai, men at han ikke hørte noe fra dem. I går kom han endelig hjem.

– Jeg skulle tilbake til India for første gang på nesten to år, så jeg gledet meg til å møte familie og venner.

– Jeg vil aldri fly igjen

28 år gamle Muhammad Shafaf satt noen seter foran Junaid. Han var også på vei hjem fra Dubai, etter å ha vært på mislykket jobbjakt de siste sju månedene.

Da flyet skled av rullebanen og ned bakken fryktet Shafaf at det var slutten, og at det ville bryte ut brann.

– En i kabinpersonalet forsikret oss om at det ikke var noen grunn til å være redd for brann. Hun fortalte at motoren var av, sier Shafaf, som kun pådro seg blåmerker på nesen og føttene.

Junaid forteller også at kabinpersonalet gikk rundt og beroliget passasjerene, i tillegg til å hjelpe passasjerer som var klemt mellom løse seter.

Etter 45 minutter ble Junaid og resten av passasjerene bak i flyet hjulpet ut. Han er nå trygt hjemme og venter på svaret av en koronavirustest.

– Jeg er virkelig redd. Jeg vil aldri fly igjen, sier han.