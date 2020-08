Ingebrigtsen ny Brann-trener, men leder ikke laget mot Molde

På en pressekonferanse på Brann Stadion lørdag kveld presenterte Brann sin nye hovedtrener Kåre Ingebrigtsen. 54-åringen tar over etter Lars Arne Nilsen som var ferdig i klubben mandag.

Branns sportssjef Rune Soltvedt, daglig leder Vibeke Johannesen, styreleder Eivind Lunde og Brann-kaptein Daniel Pedersen var også tilstede på pressekonferansen.

– Jeg går rett på sak. Det er med stor glede, og på det danske språket med super glede, å meddele at Kåre Ingebrigtsen er vår nye trener, sier Soltvedt.

Leder ikke laget mot Molde

Sportssjefen fortalte videre at Ingebrigtsen ikke leder Brann mot Molde mandag. Robert Hauge leder den kampen.

Ingebrigtsen starter på jobben som Brann-trener torsdag neste uke.

– Jeg vil først og fremst takke styret og administrasjonen i Brann for den tilliten de viser meg, og at de ønsker meg som hovedtrener i Brann. For meg var dette en sjanse jeg ikke kunne la gå ifra meg. Jeg har egentlig tenkt at jeg skulle fortsette en periode i utlandet, men da Brann kom på banen var det ikke noe tvil. Dette her ønsker jeg å være en del av, sier Ingebrigtsen til den fremmøtte pressen.

– Jeg har vært her en del og opplevd den fantastiske stemningen. Det skal bli ålret å være på den gode siden av stemningen. Jeg gleder meg voldsomt. Min ambisjon her, sammen med Brann, er selvfølgelig å vinne trofeet. Vi håper det går bra mot Molde, så er jeg klar fra torsdag fortsatte han.

I intervju med TV 2 etter den felles seansen sier Ingebrigtsen at det ikke var noen vanskelig avgjørelse å ta jobben i Bergen.

– Det føles veldig godt. Brann er en stor klubb, og en klubb med stort potensial og ikke minst er det et stort engasjement rundt klubben.

– Jeg kommer ikke til Brann for å bli nummer fire, fem eller seks. Vi må jobbe og utvikle oss. Nå har Lars Arne Nilsen gjort et veldig bra arbeid her, så får jeg prøve å finpusse det litt videre. Jeg tror det er potensial i dette Brann-laget her til å være med å kjempe om gull i Eliteserien, sier Ingebrigtsen.

– Hvis noen tviler på meg, må jeg overbevise dem

Ingebrigtsen har en datter på seks år som snart skal begynne på skolen. Han har fått tilbud fra utlandet, men det var felles enighet innad i familien om at Brann og Bergen var det riktige valget.

– Vi gleder oss alle til å starte her, understreker Ingebrigtsen.

– Hva er det som appellerer med Brann?

– Det er en stor klubb, fantastisk supportergjeng, voldsomt trøkk på stadion og det er en klubb der det blåser litt.

– Du er trønder og tidligere Rosenborg-mann. Hvordan tror du dette blir mottatt i Trondheim?

– Jeg tror de skjønner det i Trondheim. Jeg er ikke noe bekymret for det. Jeg vil alltid være trønder, men nå er jeg, holdt på å si Brann-mann.

– Brann-fansen da? Hvordan tror du de reagerer?

– Fotball er forholdsvis enkelt. Det handler om resultater og hvordan du spiller fotball. Hvis det er noen som tviler på meg, så må jeg overbevise dem om at dette er det riktige valget for Brann. Det blir jobben min å gjøre framover.

– Helt klart rett mann

Det tok altså ikke mer enn fem dager fra Lars Arne Nilsen gikk ut dørene på Brann Stadion, før Kåre Ingebrigtsen kom inn.

– Vi er enormt glad i dag. Det har vært en turbulent uke med mye som har skjedd, men det viktigste var å få til et godt resultat og det føler vi virkelig vi har fått til her, forklarer Branns sportssjef Rune Soltvedt til TV 2.

– Det gikk ganske fort dette her?

– En må alltid være forberedt på at ting kan skje. Det kan være en trener som ønsker å slutte, eller en man blir enig om å avslutte med. Det er så mange faktorer. Som klubb må du ha trener- og spiller-alternativ til en hver tid. Det har vi hatt, og så har vi fått mange innspill på gode kandidater.

– Var han førstevalget?

– Ja, det stemmer. Han pekte seg veldig tidlig ut, og så må jeg få si at det har vært andre som har vært veldig gode kandidater. Men i forhold til den situasjonen vi er i som klubb i dag, og der vi ønsker å komme, er han helt klart rett mann.

Daglig leder Vibeke Johannesen skryter av jobben sportssjefen har gjort.

– Her har Rune kommet med et alternativ som er meget bra for oss, og vi er utrolig glad for både den jobben som er gjort og resultatet.

Brann-kaptein Daniel Pedersen sier til TV 2 at det er godt å få en ny trener på plass.

– De norske spillerne har nok mer kjennskap til ham enn hva jeg har, men jeg vet at han har vært i Rosenborg. Jeg har også noen venner som har spilt under ham i Rosenborg. Han har hatt suksess der og det håper jeg selvfølgelig han får her også, sier dansken.

Stor suksess i Rosenborg

Ingebrigtsen har vært uten trenerjobb siden midten av februar da han fikk sparken i kypriotiske APOEL etter kun 46 dager. Halvannen måned tidligere hadde han kjøpt seg fri fra kontrakten i belgiske Oostende.

Ingebrigtsen hadde stor suksess som Rosenborg-trener mellom 2014 og 2018. I sine tre fulle sesonger på Lerkendal vant han seriemesterskapet, i tillegg til at han tok to cupgull med trønderne. Sommeren 2018 fikk han til manges overraskelse sparken og midlertidig erstattet av Rini Coolen.