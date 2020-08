Hauge-show holdt ikke – poengtap for Glimt

Vålerenga - Bodø/Glimt (1-2) 2-2

Bodø/Glimt klarte bare 2-2 borte mot Vålerenga lørdag kveld, til tross for at Jens Petter Hauge nok en gang fikk vist frem sine kvaliteter. 20-åringen både scoret og serverte.

– Vi får et vanskelig utgangspunkt, men løfter oss. Vi blir litt passiv og feige. Men med en gang de scorer tør vi å slippe oss løs igjen, sier Jens Petter Hauge til TV 2.

Vålerenga viste at de på ingen måte ville la seg herske med. Et kvarter før slutt sørget Aron Dønnum for at kampen endte 2-2.

Dermed gikk Bodø/Glimt på sitt andre poengtap denne sesongen. Serielederens forrige poengtap kom i bortemøtet med Stabæk.

Hauge-show

Hjemmelaget startet best, men utover i omgangen våknet serielederen. Etter 34 minutter tok Jens Petter Hauge affære etter en vanvittig langpasning fra Phillip Zinckernagel.

20-åringen parkerte Christian Dahle Borchgrevink fra sin venstrekantposisjon. Alene med Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson gjorde Glimt-kometen ingen feil da han elegant plasserte ballen i lengste hjørnet og utlignet.

– Jeg kjenner han backen utrolig godt, så det var deilig å sette den, sier Hauge.

Og det skulle komme mer fra Jens Petter Hauge og gultrøyene. Like før pause rullet de opp igjen etter en klassisk Glimt-kontring. Hauge dro seg inn i banen og trillet ballen motsatt til en umarkert Kasper Junker – som enkelt kunne sette inn 2-1.

Tidlig Vålerenga-scoring

Det var vertene som først sjokkerte på Intility Arena. Det var ikke spilt mer enn 58 sekunder før ballen lå i nettet. Hjemmelaget skaffet seg en corner etter høyt press. Herolind Shala svingte ballen inn på bakerste stolpe, hvor Matthías Vilhjálmsson etter litt klabb og babb, enkelt trillet inn 1-0.

– Totalt sett vil jeg si vi spilte en veldig god kamp. Scoringen kom nesten for tidlig fordi vi la oss bakpå med en gang, sier Vilhjálmsson til TV 2.

Vålerenga ga likevel ikke opp. Utover i andre omgang kom de til flere sjanser. Og etter 75 minutter spilt skulle de få lønn for strevet. Osame Sahraoui spilte en perfekt ball ut til Aron Dønnum på høyresiden. 22-åringen plasserte avslutningen kontant i lengste hjørnet for Bodø/Glimt-keeper Joshua Smits og sørget for 2-2.

– Jeg er ikke fornøyd med 2-2. Vi brenner store sjanser. Bodø/Glimt er langt mer effektiv enn oss og derfor er de foran oss på tabellen. Jeg vil ikke si at vi legger oss ikke bakpå, men vi mister intensiviteten i spillet, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til TV 2.

Straffesituasjoner

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen ropte på straffespark fra sidelinjen etter 17 minutter. Det var etter en tøff duell mellom Sondre Brunstad Fet og Herolind Shala – dommer Kai Erik Steen vinket spillet videre.

– Jeg tror ikke vi er tjent etter hver eneste kamp å diskutere dommerne. Hvis jeg har en mening om dommeren, så skal jeg si det til ham. De gjør sitt ytterste og norsk fotball er best med at vi jobber sammen. Jeg tror vi i sum får som vi fortjener, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Like før pause var det hjemmelagets tur til å rope på straffespark. Herolind Shalas skudd gikk via armen til Kasper Junker, men også denne gang vinket Steen spillet videre.

Hjemmelaget tok tak i kampen fra start og fikk flere muligheter til å øke ledelsen i løpet av det første kvarteret. Serielederen virket nesten rystet over det vedvarende Vålerenga-presset.

Bodø/Glimts neste kamp er borte mot Sandefjord 16. august, mens Vålerenga møter Start borte 17. august.