Ordfører i privat møte med Hurtigruten-sjef: – Sterkt kritikkverdig

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen har flere personlige bindinger til Hurtigruten. Høyretopp i Tromsø mener det er alvorlig at han ikke er vurdert inhabil.

Torsdag kom konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, til Tromsø for å besøke det koronarammede cruiseskipet MS Roald Amundsen. Etter besøket ba han om et møte med ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap). Det ble ikke tatt noe referat fra møtet, og ordføreren vil ikke gå i detalj om hva som ble diskutert.

Det mener gruppelederen for Høyre i Tromsø er helt uakseptabelt.

– Han har både familiære og økonomiske relasjoner til Hurtigruten, da bør han være litt forsiktig med hvordan han opptrer. Spesielt når han møter uten administrasjon og ikke tar referat. I en så alvorlig sak skal man være åpen og ærlig. Jeg synes det er sterkt kritikkverdig at han ikke vil fortelle offentligheten om hva som ble sagt, sier Erlend Svardal Bøe (H).

Det var Nordlys som først omtalte saken.

SIER INGENTING: Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen, vil ikke si til TV 2 hva som ble snakket om i møte med Daniel Skjeldam. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tromsø-ordføreren har flere personlige og økonomiske bindinger til Hurtigruten. Han er gift med direktør for samfunnskontakt i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten. Hun eier 0,1 prosent av aksjene i selskapet. Wilhelmsen leier også ut lokaler til Hurtigruten. Det var her møtet fant sted, ifølge Nordlys.

Da Nordlys spurte ordføreren på fredag hva som ble snakket om, ville han ikke utdype dette.

Lørdag sier Wilhelmsen til TV 2 at møtet ikke varte i mer enn 10 til 15 minutter, og at det var Skjeldam som ønsket å orientere om Hurtigruten sitt ståsted i den pågående granskningen av hendelsen og politietterforskningen.

– Hvis dere vil vite hva Skjeldam selv sa må dere spørre Hurtigruten.

PRIVAT MØTE: Hva som ble snakket om i møtet mellom konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, og ordfører i Tromsø, er det ingen andre enn de to som vet. Foto: Stian Lysberg Solum

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med Skjeldam uten hell.

Videre sier Wilhelmsen at han fortalte Hurtigruten-direktøren om hvordan kommunen jobbet, og skrøt uhemmet av de ansatte. Han sier også til TV 2 at han vil informere formannskapet i detalj om møtet da de møtes 18. august. Det mener Svardal Bøe er for lenge til.

– Hvis han faktisk vil ta dette opp selv bør han gjøre det raskt.

Skjeldam var i ordførerens bryllup

Til TV 2 sier Wilhelmsen at han ikke kjenner Skjeldam privat.

– Jeg kjenner han ikke i det hele. Kona mi jobber med han og har et kollegialt forhold til han, svarer Wilhelmsen.

Men ifølge avisen iTromsø var Skjeldam i bryllupet til Wilhelmsen og Bjørneflaten i 2016. Det var også Asta Lassesen som fredag ble konstituert konserndirektør i Hurtigruten etter at Bent Martini midlertidig går av. Hun er samboer med Yngve Lundbakk som er eiendomssjef i Wilhelmsens selskap Triko AS, skriver iTromsø.

Melder seg inhabil i spørsmål om kostnader

Tromsø kommune har varslet et mulig erstatningskrav mot Hurtigruten på grunn av de store merkostnadene smitteutbruddet har utløst. Blir det aktuelt kommer ordføreren til å melde seg inhabil. Han vil ikke kommentere til TV 2 hvem han mener skal ta regningen.

– Det jeg har sagt er at Tromsø kommune ikke skal ta regningen. Om opposisjonen kommer med forslag om at Hurtigruten skal ta kostnadene melder jeg meg inhabil.

– Hvorfor er du inhabil i en sak om kostnader, men likevel kan ta et møte alene med Skjeldam?

– For jeg er inhabil i den saken, men når direktøren spør om et møte er det min plikt som ordfører å gjøre det.

Svardal Bøe mener møtet mellom Skjeldam og Wilhelmsen er ekstra alvorlig hvis kommunen kommer i en situasjonen der den må gå til rettslige skritt for å få erstatning for de utgiftene Hurtigruten har påført.

– Mitt utgangspunkt er at innbyggerne ikke skal ta kostnaden fordi Hurtigruten ikke har følgt reglene. Både stat og kommune er innbyggerne, så da er det helt rett at Hurtigruten selv må ta de kostnadene, sier Svardal Bøe.

Kommunen vurderer ordføreren habil

Til iTromsø sier kommunedirektør Mari Enoksen Hult at kommunen har gjort en vurdering av ordførerens habilitet i hurtigrutesaken så langt, og vurdert han habil. I vurderingen står det at ordførerens rolle har vært å orientere om hvordan Tromsø kommune har håndtert utbruddet på Hurtigruten og hvem i kommunen som gjennomfører smittesporing, men ordføreren har ikke tilrettelagt grunnlaget for noen avgjørelse, eller truffet noen avgjørelse i saken.

TV 2 har prøvd å få en kommentar fra juridisk rådgiver, Gry Caroline Dons, som gjorde habilitetsvurderingen, uten hell.