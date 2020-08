Helsedirektøren til deg som vil på fest: – Gjelder fremtiden din

I alderen 20-29 år har det vært et byks med smittetilfeller den siste uka. Flere frykter skjenkestopp vil føre til flere hjemmefester - og mer koronasmitte.

Ved midnatt i kveld må alle landets serveringssteder stoppe alkoholserveringa. Men selv om ølkranene stenger tror både helseministeren, bransjen selv, og folk TV 2 har pratet med på gaten, at festen vil fortsette.

– Folk kommer til å fortsette å drikke i parker eller hjemme, for folk tar ikke situasjonen seriøst, sier Sofia Peralta.

– Da drar de heller på hjemmefester, og man blir jo smittet der også, sier Ola Landa.

Smittehopp blant unge voksne

Bare den siste uka har smittetallene gjort et hopp for de mellom 20 og 29 år, med 79 nye tilfeller på landsbasis. I området rundt hovedstaden er mye av smitten koblet til hjemmefester der det har vært over 20 deltagere.

Lørdag ettermiddag har antallet smittede etter festene i Oslo vest steget med fem nye tilfeller, til totalt 40 personer, skriver VG.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier hjemmefester er en utfordring.

– Det er ikke sikkert man vil gjøre smittevernet riktigere på hjemmefestene, sier han, men er fortsatt klar på at å stenge utelivet er et viktig tiltak.

– Det er et viktig signal fra myndighetene om at risiko for smitte øker med alkohol, fordi man blir trettere, holder mindre avstand og så videre.

– Gjelder din fremtid

Han har et spesielt budskap til unge voksne som planlegger å dra på fest i helgen.

– Dette gjelder fremtiden til deg som er mellom 18 og 30. Det er dere som vil rammes av et nedstengt samfunn, med dårligere tilgang til utdanning, et dårligere arbeidsmarked og velferdssystemer i årene fremover som ikke bygges opp.

– Derfor er det avgjørende for denne generasjonen at vi lykkes og får kontroll på koronapandemien.

– Tenker på bestefar

De TV 2 prater med på gaten tror de under 30 er mest slurvete med smittevern

– Smittevernreglene er vanskelig for de i vår aldersgruppe å forholde seg til. De har vart såpass lenge, at jeg tror folk er blitt litt lei av dem, sier Sara Kasi.

– Det er vi som bryr oss minst. Vi er ute og henger hele tiden, og tar nok ikke det ansvaret vi skal, tror Henrik Wictor.

– Det som har hjulpet for min del var å si «Hva om din bestefar blir smittet». Da tenker jeg mer over det, det treffer meg hardere, sier Vilde Blegen.

Har du vært på fest der noen kan ha vært syke, ber helsemyndighetene deg om å ta kontakt for testing og smittesporing.