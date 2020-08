Brann-legenden advarer, men sjefen står fast på sitt

Lørdag ble Kåre Ingebrigtsen presentert som Branns nye hovedtrener. Han tar over etter Lars Arne Nilsen, og skal ha samme trenerteam i ryggen som den forrige Brann-treneren. Det er ikke gunstig, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Jeg tror Kåre Ingebrigtsen er et bra valg, men jeg er skeptisk til at han må ta over trenerteamet som er der – som Brann har sagt at en ny trener må, sier han og utdyper:

– Det anbefaler jeg ikke. Det er ikke fordi det ikke er flinke folk i det teamet, men fordi at en trener har best forutsetninger for å lykkes hvis han får være med på å velge hvem han skal ha rundt seg. Brann har sagt at de ikke har økonomi til det, men det mener jeg de bør finne økonomi til, mener Huseklepp.

– Får se hva vi mangler

På spørsmål om han kommer til å ha med seg et eget trenerteam, svarer Ingebrigtsen følgende:

– Nå kjører vi ut året, og så blir vi bedre kjent alle sammen. Så skal vi utvikle både trenerteam og spilletropp sammen. Så får vi se hvilke ferdigheter og kompetanse vi mangler, deretter ser vi hva vi gjør utover høsten, sier den nye Brann-treneren til TV 2.

– Er Erik Hoftun en mann du kunne tenke deg å ha med på et sånt prosjekt?

– Erik er en mann jeg kjenne veldig godt. Men først må vi bruke litt tid på å se hva vi har her, og om det er noe vi trenger i Brann. Da får vi se om det blir noe med det.

Soltvedt: – Særdeles fornøyd med det teamet vi har

Ifølge Branns sportssjef får ikke Ingebrigtsen, dersom han skulle ønske, sitt selvvalgte trenerteam med det første.

– Nå er det så mange som mener så mangt, og det har jeg veldig stor respekt for. For det er nå sånn det er at vi har ulike syn på det. Nå er det sånn at vi er særdeles fornøyd med det trenerteamet som er her, og så har vi også sagt at akkurat nå blir det sånn. Så får vi se på om vi eventuelt skal utvide på et senere tidspunkt. Men per i dag så er ikke det noe som vi har diskutert, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt til TV 2.

– Så han får ikke mulighet til å hente inn noen nye nå, om han ønsker det?

– Nei, ikke nå. Så vet jeg det at han kom til å trives veldig godt med de fantastisk flotte trenerne vi har. De kommer til å spille hverandre gode til det beste for Brann.

– Du er ikke redd for at det kan bli en utfordring at han ikke får hente med seg de han kjenner godt og har jobbet med tidligere?

– Jeg tror det viktigste nå er at vi har hatt en avklaring på det, og vet hvordan det er. Da er det utgangspunktet, så får vi se hvordan det blir i fremtiden. Det er ingenting som er skrevet i stein i forhold til det.

Ingebrigtsen starter i Brann-jobben torsdag førstkommende uke. Han leder derfor ikke laget mot Molde mandag. Det er det hans assistenttrener Robert Hauge som gjør.