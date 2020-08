– Det er ikke kjempesexy

Kåre Ingebrigtsen er Branns nye trener. Det offentliggjorde klubben på en pressekonferanse lørdag kveld. Dermed blir det en trønder, og tidligere Rosenborg-trener, som skal lede «Bergens stolthet».

– Han kan jo slå om til bergensk, er det første styreleder i supporterklubben i Bataljonen Roger Lillebøe Hansen sier til TV 2 på spørsmål om hva han tenker om at en trønder tar over Brann.

– Det er jo ikke sånn kjempesexy i utgangspunktet. For oss i Bergen, med vårt forhold til Rosenborg, blir det litt sånn Roger Moore og Timothy Dalton som James Bond. Det er greit, men det er ikke helt Sean Connery heller, sier Hansen og ler litt før han fortsetter:

– Men det skal helst gå bra. Det var ingen som slo floke for Lars Arne Nilsen da han kom heller, men det har vært et hyggelig bekjentskap. På en annen side var det pyro-fest da Kong-Rikard (Norling) kom. Det gikk jo ikke bra. Så jeg tenker at, okei, Kåre Ingebrigtsen, «broderen», for vi kan ikke kalle ham «bruttern», vi tar vel imot ham og ser om det kan bli et hyggelig ekteskap.

Kjernen: – Vi liker det ikke

Da Ingebrigtsen fikk sparken i Rosenborg i 2018 var det mange supportere som ikke var enig i klubbens valg. At han nå skal til Bergen for å trene Brann er med blandede følelser, forteller styreleder i Kjernen Espen Viken til TV 2.

– Kåre er en helt for oss for det han gjorde i 2014 og 2015, understreker Viken og fortsetter:

– Hos oss er det mange supportere som ikke liker krysninger mellom klubber. Vi liker det ikke, men Eggen kom fra Moss og har vært trener i der, i Vålerenga og Rosenborg, så det er sånn fotballen er.

– Hva kan Brann forvente seg med Kåre som trener?

– Tøff trening, godt humør og god stemning. Det tror jeg man kan forvente seg. Etter hvert har han også blitt en rutinert trener, så han kommer nok til å gjøre en del tøffe grep med tiden.

Et trygt valg

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp har som bergenser og mangeårig Brann-spiller følt rivaliseringen mellom Bergen og Trondheim på kroppen. Han har forståelse for at kanskje noen supportere ikke hopper i taket av Branns nye trenersignering.

– Det er på en måte ikke helt ideelt at han er trønder. Av det jeg har sett på diskusjons-forumer og sånn, er det noen som skulle ønske han ikke var trønder, men om han får suksess her tror jeg ikke noen bryr seg om det. Da blir det bare enda gøyere at han er trønder med tanke på Rosenborg, egentlig, sier Huseklepp.

Han beskriver valget av trener som et trygt valg av Brann-ledelsen.

– Du henter ikke en opp og fremadstormende trener, men et mer sikkert kort, kan du si. Han hadde suksess i Rosenborg, og de sparket ham fordi de var misfornøyd med noen ting. Det synes mange var rart, og det vi kan si med fasiten i hånden er at Rosenborg ikke har spilt god fotball siden han var der. De har egentlig bare blitt dårligere siden det, mener TV 2s fotballekspert.

– Ingebrigtsen står for en mye mer offensiv spillestil enn Lars Arne Nilsen gjorde, og han slapp til unggutter i Rosenborg. Så han klikker i mange av boksene og kravene som Brann har til en ny trener, understreker Huseklepp.

– Et kræsjkurs i bergensk lynne er sikkert greit

Hansen i Bataljonen mener at Brann ikke mestret å spille mot etablert forsvar under Lars Arne Nilsen. Det tror han kan endres nå.

– Hvis du ser hvilke trener i Norge som har erfaring med det, så er det Erling Moe i Molde og Kåre. Moe er ikke ledig, så sånn sett er det en interessant tanke. Han har jo også vinnererfaring, sier Hansen.

– Hva må man lære Ingebrigtsen av det bergenske når han kommer?

– Rabarbra, svarer Hansen og skarrer ordentlig på r-en.

– Nei, akkurat hva han skal lære, vet jeg ikke. Men at han tar et kræsjkurs i bergensk lynne er sikkert greit.

Kristiansen: – Håper han kan bringe litt vinnerkultur

Mens TV 2 ventet på at Ingebrigtsen skulle lande på Flesland lørdag kveld dukket Ruben Kristiansen opp på flyplassen.

– Det kan være en fin match, det, sier Brann-spilleren til TV 2 om sin nye trener.

– En tidligere Rosenborg-sjef som trener i Brann, tror du det kan være litt kontroversielt her i Bergen?

– Ja, det er jo ikke bra, fleiper venstrebacken, før han retter opp:

– Han har jo tatt noen seriegull der oppe, så vi får håpe han kan bringe litt vinnerkultur hit òg.

– Tror du han sammen med dere kan gjøre Brann til et gullag?

– Det må jo være drømmen til alle Brann-supportere. Vi må bare stå bak ham og gjøre så godt vi kan, svarer Kristiansen.