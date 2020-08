Washington sparket stjerne etter voldsanklager

NFL-laget Washington Fotball Team har kvittet seg med Derrius Guice (23) etter at spilleren ble arrestert etter en av flere angivelige voldsepisoder.

Runningbacken er blitt anholdt en rekke ganger for voldshendelser i hjemmet i løpet av våren.

I en pressemelding sier Washington-klubben at de har frigitt 23-åringen fra hans kontrakt etter at de har sett detaljer i anklagene mot spilleren.

Den lokale sheriffen i Virginia opplyser at anklagene mot han er ett tilfelle for kveling, tre tilfeller av voldelig overfall og en for å ha ødelagt privat eiendom.

Alle anklagene kommer fra tre forskjellige episoder som skal ha funnet sted i Guices hjem i Virginia mellom februar og april. Politiet ble ikke klar over episodene før 22. juli.

Hans nå tidligere arbeidsgiver opplyste at de først ble klar over anklagene mot Guice torsdag.

(©NTB)