Bilen rekker ikke å svinge unna idet elgen løper ut i veien

Politiet i Røros og Holtålen la ut den rystende videoen på Facebook, fredag kveld.

– Et dashbordkamera som var montert på møtende trafikk viser hvor fort det kan gå, når en elg i fullt firsprang prøver å krysse en relativt trafikkert fylkesvei, skriver politiet i et innlegg.

Personen i bilen ble lettere skadet.

Ulykken skjedde 4. juli på fylkesvei 30 mellom Røros og Os, en strekning som ifølge politikontoret er kjent for påkjørsel av vilt.

– Man kan se at elgen rekker å stoppe opp, men den forulykkede bilen som kommer kjørende nordover har rett og slett ikke mulighet til å oppfatte at at dyret kommer, da et autovern, et skilt skilt og en stigning i terrenget skjuler elgen, skriver de videre.

Det var Arbeidets Rett som først omtalte saken.

Advarsel

Politiet ber alle sjåfører om å være oppmerksomme idet mørket faller på.

– Vi nærmer oss høsten og mørkere tider, som igjen gjør at det er vanskeligere å oppdage dyr som trekker ned mot veien. Som videoen viser, så er det noen ganger ikke så mye man kan gjøre for å unngå en kollisjon.

Videoen ble publisert med samtykke både fra sjåføren som filmet hendelsen, og fra sjåføren i den forulykkede bilen.

– Noen ganger kan det være nok å følge med litt ekstra på fareskilt i områder hvor det er mye vilt. Man bør også holde farten, både etter fartsgrensen og etter forholdene slik at man har mulighet til å stoppe.

– Meld ifra!

Politiet oppfordrer videre om å melde ifra, dersom man skulle kjøre på et dyr.

– Det er viktig å merke seg at det ikke er straffbart å kjøre på et dyr, med mindre man gjør det med vilje. Det er også straffbart å ikke melde ifra om påkjørselen.

– I dette tilfellet ble det lettere personskader, så da skal politiet varsles uansett, skriver politiet i Facebook-innlegget.