Juventus sparket Sarri

Juventus bekrefter lørdag at Maurizio Sarri er ferdig i klubben.

Det skjer dagen etter at Juventus ble utslått av Lyon i Champions League-åttedelsfinalen. Torino-laget røk ut på bortemål.

– Klubben vil takke treneren for å ha skrevet et nytt kapittel i Juventus' historie med det niende strake seriemesterskapet, kulminasjonen av en personlig reise som førte til at han klatret opp i alle divisjonene i italiensk fotball, skriver Juventus på sine nettsider i avskjeden med Sarri.

Den tidligere Napoli- og Chelsea-sjefen ledet Juventus til tittelen, men Sarri har slitt med å overbevise skeptikerne etter at han tok over i fjor.

– De har vunnet ligaen men har vært langt unna der de kan, bør og skal være, og nå ryker de igjen. Først mot Ajax, så mot Lyon. Det er langt fra godt nok, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i Champions League-studio etter den overraskende exiten mot Lyon fredag.

Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino og Lazio-trener Simone Inzaghi har allerede vært koblet til Juventus-jobben.