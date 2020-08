TV 2 erfarer: Ingebrigtsen blir presentert som Brann-trener lørdag

Etter det TV 2 erfarer blir Kåre Ingebrigtsen ny Brann-trener.

Brann kommer til å presentere Ingebrigtsen lørdag.

Styreleder Lunde bekrefter overfor TV 2 at styret har mottatt en innstilling fra daglig leder Vibeke Johannesen. Ifølge kilder TV 2 har vært i kontakt med er det innstilt på at Kåre Ingebrigtsen blir Branns nye trener.



BA meldte fredag kveld at forhandlingene nærmet seg slutten og at Ingebrigtsen kan bli presentert som ny Brann-trener i løpet av helgen. VG skrev lørdag formiddag at Ingebrigtsen lander i Bergen i ettermiddag.

Lokalavisen Nidaros avbildet Ingebrigtsen på Værnes lufthavn i Trondheim lørdag, men han ønsket ikke å si hvor han var på vei eller kommentere opplysningene om han er enig med Brann.

Lars Arne Nilsen fikk sparken som Brann-trener etter 1-2-tapet for Vålerenga forrige helg. Brann ligger på åttendeplass i Eliteserien, sju poeng bak Odd på bronseplass og med tre poeng opp til Rosenborg to plasser foran.

Ingebrigtsen har vært uten trenerjobb siden midten av februar da han fikk sparken i kypriotiske APOEL etter kun 46 dager. Halvannen måned tidligere hadde han kjøpt seg fri fra kontrakten i belgiske Oostende.

Ingebrigtsen hadde stor suksess som Rosenborg-trener mellom 2014 og 2018. I sine tre fulle sesonger på Lerkendal vant han seriemesterskapet, i tillegg til at han tok to cupgull med trønderne. Sommeren 2018 fikk han til manges overraskelse sparken og midlertidig erstattet av Rini Coolen.