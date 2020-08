Røper forlovelse på Instagram

Han går under artistnavnet CLMD og har millioner av avspillinger på Spotify. I skrivende stund så har låta «Dance» nesten 50 millioner avspillingen alene.

På privaten går det også godt for mannen som har vært mentor i talentprogrammet «The Voice» over flere sesonger. I oktober ble han og kjæresten Alexandra Backstrøm foreldre til en liten gutt, og nå kan sistnevnte avsløre på Instagram at de er forlovet.

– Ja takk og for alltid, skriver Backstrøm under et bilde av paret. På fingeren har hun en nydelig ring.

Til God kveld Norge bekrefter hun at det er en forlovelsesring.

– Det føles fantastisk å være forlovet. Selv om vi kanskje «sealed the deal» med å få et barn sammen, så er det veldig hyggelig å bli gjort litt stas på med et klassisk, romantisk frieri, sier hun, og avslører at det var Danielle som gikk ned på kne.

– Han gikk ned på kne i en suite på Amerikalinjen full av roser! Så han var veldig romantisk og søt, og veldig overraskende, stråler Backstrøm.

Amerikalinjen er et unikt boutiquehotell midt på Jernbanetorget i Oslo.



I kommentarfeltet renner det nå inn gratulasjoner.

«Ååå, gratulerer så mye!» skriver blant andre toppblogger Caroline Berg Eriksen.