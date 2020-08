Så lenge varer godværet

Mens Sør- og Østlandet og Troms og Finnmark bader i sol lørdag, er det regnbyger på Vestlandet og Trøndelag.

Selv om det er bygevær i deler av landet, er det ingen grunn til å legge vekk solkremen for i år.

Ifølge meteorologen kommer det til å være finvær i hele landet i flere dager til.

– Finværet vil vare i hvert fall til onsdag. Det vil bli fint vær over hele landet, med noen små unntak. I ytre strøk i Troms og Finnmark kan det komme noen byger, sier meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo til TV 2.

Kraftig temperaturfall

Lørdag er det varmt og vått i Nordland. I Bodø er det meldt 26 grader, men det neste døgnet kommer temperaturen til å falle ti grader.

– Etter hvert som nedbøren nærmer seg, vil temperaturen bli lavere, sier Ynnesdal.

I Nordland kommer imidlertid sola tilbake søndag, og den ser ut til å vare i lang tid.

– Fra torsdag og mot neste helg er prognosene usikre, men fortsetter høytrykket, vil det ligge mest over Nord-Norge. Sør-Norge ser ut til å være mest utsatt for nedbørsmengder, men dette kommer an på vindretningen, sier meteorologen.

Varmen fortsetter

Varmen i Sør-Norge, som kommer fra sør på kontinentet, kommer ikke til å endre seg like mye som i Nordland de neste dagene.

Lørdag og søndag er det ventet opp mot 25 grader. Til uken er det meldt mellom 22 til 25 grader.

Regnbygene på Vestlandet gjør det kaldere i regionen, men søndag vil temperaturen stige opp til 20 grader. Starten av neste uke kommer imidlertid til å smake enda bedre. Da er det ventet at gradestokken vil vise mellom 22 og 25 grader.

I Nordland og Troms er det ventet at temperaturen vil ligge på mellom 15 og 17 grader, og i Finnmark vil temperaturen være enda litt lavere, mellom 10 og 15 grader.