Fotballryktene: Dortmund-planen er dårlig nytt for Solskjær

Engelske og tyske medier er samstemte i at Manchester United og Dortmund forhandler om Jadon Sancho, men Erling Braut Haalands klubb har gitt United frist til førstkommende mandag til å innfri kravet på nesten 1,3 milliarder kroner for å få tak i den engelske 20-åringen.

Skulle ikke Dortmund få pengene de ønsker, er de fast bestemte på at Sancho spiller i gult og svart i 2020/21-sesongen. Ifølge Bild planlegger Dortmund allerede nå heller å gi Sancho et solid lønnshopp dersom det rette budet fra Ole Gunnar Solskjærs klubb skulle komme mandag.

Men det er ikke bare Sancho som kobles til United. Daily Star hevder at Manchester United følger Napolis 23 år gamle målvakt Alex Meret.

Samme avis skriver at Chelsea planlegger å by 770 millioner kroner for å sikre seg West Hams midtbanespiller Declan Rice.

En mer offensiv spiller enn Rice, Kai Havertz i Bayer Leverkusen, kan slutte seg til Chelsea allerede neste uke. Overgangssummen skal ligge på nesten 840 millioner kroner for det tyske supertalentet, skriver Daily Star.

19-åringen Eric García har fått vist seg frem for Manchester City etter koronapausen, men nå ser spanjolen ut til å være på vei bort fra England. Goal melder at midtstopperen har gitt City beskjed om at han ikke ønsker å binde seg til en lengre kontrakt. Samtidig forbereder Barcelona et bud på drøyt 160 millioner kroner for å overbevise City om å selge García nå.

Det er ventet å bli et rolig overgangsvindu for Jürgen Klopp, men ifølge Liverpool Echo vurderer nå de røde å komme inn på markedet for å sikre seg den senegalesiske vingen Ismaila Sarr, som rykket ned med Watford.

Arsenal kan komme til å selge Lucas Torreira for å få inn penger som kan brukes på nye spillere. Da passer det fint at Milan ønsker seg den uruguayanske midtbanespilleren, skriver The Telegraph.

Ryan Sessegnon klarte ikke å slå til i Tottenham i sin første sesong etter overgangen fra Fulham. Nå kan et låneopphold i Ajax bli realiteten for den 20 år gamle flankespilleren, melder The Telegraph.

Samtidig skal Tottenham være dypt inne i forhandlinger med Inter om en overgang for midtstopper Milan Skriniar, men der er også Liverpool og Manchester United blant beilerne, skal man tro Tuttosport.

Le10 Sport rapporterer at Everton vil prøve å signere Atlético Madrid-spiller Thomas Lemar.