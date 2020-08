Ble oppringt 46 år etter han ble skutt: – Jeg var skeptisk

Den pensjonerte politimannen Daril ga aldri opp jakten på mannen som skjøt ham i magen, og har i over 40 år gått dør til dør for å finne rømlingen. Nå har saken tatt en ny vending.

I 1971, nesten 50 år siden, ble den amerikanske politimannen Daril Cinquanta skutt i magen under en kontroll i byen Denver i delstaten Colorado, skriver The Guardian.

Mannen som skjøt ham, Luis Archuleta, ble to år senere dømt for voldshandlingen. Men i 1974 greide Archuleta å rømme fra fengselet han sonet ved i delstaten, opplyser FBI i en pressemelding, og de siste 46 årene har han vært sporløst forsvunnet.

Politimannen som ble skutt ga aldri opp jakten på mannen som skjøt ham i magen. Etter at han pensjonerte seg som politimann startet han sitt eget private etterforskningsbyrå, og ifølge KUSA-TV har han fortsatt å ringe rundt og gå dør til dør i håpet om å finne rømlingen.

Mottok tips ut av det blå

Nylig mottok han et tips som gjorde at saken tok en ny vending.

– 46 år senere kommer denne telefonen helt ut av det blå, sier Cinquanta.

– Jeg fikk en telefon fra et individ som sa: «Jeg har tenkt på det, og jeg skal fortelle deg hvor karen som skjøt deg er». Selvsagt var jeg skeptisk til det, sier Cinquanta.

Ifølge den pensjonerte politimannen fikk han både adressen og det som skulle være det nye navnet til Archuleta, i tillegg til «flere andre biter informasjon som ikke ga mening på tidspunktet».

– FBI finner deg

Det førte ifølge FBI til at en ny arrestordre ble sendt ut, 43 år etter forrige gang. Og i et lite hus i byen Española i delstaten New Mexico fant og pågrep politiet en 77 år gammel mann ved navnet Ramon Montoya, som de er sikre på er Archuleta.

– Denne pågripelsen bør sende et tydelig signal til alle forbrytere: FBI finner deg, uansett hvor lang tid det tar og hvor langt du rømmer, uttaler spesialagent i FBI, Michael Schneider i en pressemelding.

Vil møte ham

Også politisjefen i Denver, Paul Pazen, er fornøyd.

– Mange medlemmer av lokalmiljøet vårt ble rammet av Luis Archuletas handlinger. Tiden vasker ikke bort hans kriminelle handlinger, sier han.

Cinquanta, som ble skutt, forteller at han ønsker å møte den pågrepne 77-åringen.

– Jeg hadde elsket å sette meg ned og snakke med ham. Jeg vet ikke om han vil det da. Hvem vet?