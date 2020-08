Zuccarello og Wild tapte for Canucks – sesongen er over

Mats Zuccarello sto for en assist mot Vancouver Canucks fredag. Men med tap 4–5 er sesongen over for ham og Minnesota Wild.

I kampen Minnesota Wild måtte vinne for å holde liv i Stanley Cup-drømmen, ble det 4-5-tap for Vancouver Canucks. Dermed er sesongen over for ham og Wild.

Det så lenge meget bra ut for Wild med tanke på å utligne til 2-2 i kamper og dermed få en femte og avgjørende kamp da Zuccarello og co. ledet 3-1 etter 26 minutter.

Da hadde Zuccarello notert seg for en målgivende pasning på 1-0-målet allerede etter tre minutter. Nordmannen fikk pucken i overtallsspill og fant Luke Kunin foran mål, som pirket inn kampens første mål.

Det var Zuccas første målpoeng etter at NHL-sesongen startet opp igjen.

På 3-1 reduserte først Brandon Sutter til 2-3, før Canucks i overtall bare 80 sekunder senere utlignet til 3-3.

Det sto 3-3 til det siste minuttet av den andre perioden, da Wild nok en gang gikk opp i ledelsen. Nico Sturm gjorde alt selv da han tok pucken fra egen halvdel, dro seg inn i Canucks-sonen og hamret pucken i mål fra distanse.

Seks minutter før full tid utlignet Bo Horvath til 4-4 etter en lekker pasning fra Tanner Pearson. Det gjorde at kampen måtte bli avgjort i overtime.

Der ble Christopher Tanev den store helten etter bare 11 sekunder. Wild klarte aldri å få pucken ut fra egen sone, og Tanev hamret pucken i mål fra blålinjen til 5-4.

Wild vant den første kampen, men tapte de tre neste. 1-3 i kamper i beste av fem-formatet for Wild gjør at sesongen er over for nordmannen og hans Wild.

(©NTB)