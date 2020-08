Amerikansk etterretning: Russland fortsetter å blande seg inn i valgkampen for å hjelpe Trump

Ifølge amerikansk etterretning fortsetter Russland å jobber for at USAs sittende president skal bli gjenvalgt i høst.

Ifølge New York Times benytter Russland seg av en rekke teknikker for å undergrave demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Informasjonen kommer fra en offentlig rapport levert av amerikansk etterretning fredag.

Russland, og Donald Trump fikk sterk kritikk for det samme ved forrige valg, i 2016.

En rapport fra Senatet, som ble offentliggjort i 2020 støttet opp under etterretningstjenestens konklusjon om at Russland blandet seg inn i forrige presidentvalg.

«Komiteen har kommet til at spesifikke etterretningsdata i tillegg til åpne kilder støtter vurderingen om at president Putin godkjente og instruerte deler av denne påvirkningskampanjen», heter det fra Senatet.

Kina vil det annerledes

Men skal man tro rapporten som kom fredag denne uken, vil supermakten Kina det stikk motsatte.

New York Times skriver at etterretningen frykter at Kina skal gå mer aggressivt til verks for å påvirke presidentvalget som holdes i november.

– Kina vil fortsette å veie for og i mot hvilken risiko de løper ved å involvere seg aggressivt i valget. Den offentlige retorikken Kina har vist de siste månedene er i økende grad kritisk til USAs sittende ledelsens håndtering av koronaviruset. De har også stengt det kinesiske konsulatet i Housten, sa William R. Evanina, som er leder for USAs kontraetterretning, ifølge avisen.

Frykter innblanding

Det understrekes likevel at det er Russland som er den største trusselen, og at Kinas ledere per nå ser ut til å sitte på gjerde, uten å ha bestemt seg for om de skal involvere seg eller ikke.

– I forkant av det amerikanske valget i 2020 vil utenlandske stater fortsette å bruke skjulte tiltak som som har til hensikt å påvirke resultatet. Dette ved å endre amerikanske velgere sine preferanser og perspektiver, forandre amerikansk politikk, øke uenighetene og undergrave folkets tillit til vår demokratiske prosess, sa Evanina i en uttalelse.

Ifølge avisen har demokratene har presset på for at etterretningstjenesten skal offentliggjøre mer konkret informasjon. Flere mener at kun ved å vise større åpenhet om de utenlandske innblandingsforsøkene, vil majoriteten av velgerne bli overbevist om at dette foregår.