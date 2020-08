Tror Sarri kan være ferdig i Juventus: – Det er langt fra godt nok

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror at Juventus kan ha ny trener når neste sesong sparkes i gang.

Juventus 2-1 Lyon (2-2 sammenlagt, Lyon videre på bortemål)

Se TV 2-studio diskutere Juventus øverst!

Juventus gikk på hodet ut av Champions League på bortemålsregelen etter 2-2 mot Lyon sammenlagt. Til tross for ny Serie A-tittel, klubbens niende på rad, har kritikken mot manager Maurizio Sarri vært stor denne sesongen.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror at Sarri kan være ferdig i Juventus etter kun én sesong i Torino-klubben.

– De har vunnet ligaen men har vært langt unna der de kan, bør og skal være, og nå ryker de igjen. Først mot Ajax, så mot Lyon. Det er langt fra godt nok, sier Stamsø-Møller, som fikk spørsmål i studio om han trodde treneren kan være ferdig i klubben.

– Ja, det tror jeg. Det har allerede vært snakk om Pochettino og Simone Inzaghi, som har gjort det bra i Lazio.

Stamsø-Møller sier videre at han tror at Andrea Agnelli, klubbpresidenten, kan komme til å skrive ut en oppsigelse til Sarri.

– Sarri er en komplisert fyr. Han er vanskelig. Han brukte litt tid i Napoli og fikk det til å stemme veldig bra der etter hvert. Men det tok tid, og det spørs om han får i Juventus, sier TV 2s fotballekspert.

Fotballeksperten legger til at den gamle dame hentet Cristiano Ronaldo for at klubben skulle ta steget og vinne sitt første Champions League-trofé siden 1996. Først røk Juventus og den portugisiske superstjernen ut mot Ajax i fjor, før Lyon gikk videre på bortemålsregelen.

– Hadde det vært mot Manchester City, PSG, Real Madrid, Liverpool, da tror jeg de kan kjøpe det. Men å ryke mot Ajax det ene året, riktignok uten Sarri, men Lyon skal være hakkemat for Juventus omtrent. Det spørs om han blir med videre, konkluderer fotballeksperten om Juventus-treneren.