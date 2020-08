Nå skal han rydde opp i Vestlands-fengslene

Som TV 2 har fortalt i en rekke artikler, har det lenge vært fullstendig kaos rundt tilsynsrådet for kriminalomsorgen på Vestlandet. Tilsynsrådet skal sikre innsattes rettigheter i norske fengsler.

En bitter pengekrangel har ført til at tilsynsrådet stanset arbeidet i fjor høst. Det hele endte med at leder og nestleder i vår trakk seg i protest. Kort tid etter takket også flere andre medlemmer for seg.

Nå er det klart hvem som skal overta rotet i tilsynsrådet kriminalomsorgen på Vestlandet. Valget falt på professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, Asbjørn Strandbakken.

Ingen uklarhet om honorar

– Det var juridisk fakultet som foreslo meg til vervet. Jeg tenkte at dette var faglig relevant for mitt arbeid, så jeg takket ja, sier Strandbakken.

Formelt er det Fylkesmannen i Vestland som foreslår medlemmer til justis- og beredskapsdepartementet. Strandbakken sier han ser frem til å starte arbeidet, så fort ferien er over.

– Det har vært mye rot i tilsynsrådet. Hvordan skal du rydde opp?

– Slik jeg har forstått det, har mye av uenigheten handlet om honorar. Jeg har vært med i en del offentlige utvalg, og det er ingenting her som er uklart for meg, sier Strandbakken.

Takker nei grunnet manglende informasjon

Med seg som nestleder får han psykolog Lars Broch. Etter det TV 2 forstår er de øvrige medlemmene i tilsynsrådet ennå ikke på plass.

Fylkesmannen i Vestland skriver i et dokument TV 2 har fått innsyn i at det er vanskelig å svare på spørsmål fra aktuelle kandidater de har vært i kontakt med.

– Det gjør at interesserte kandidater har takket nei. Vi ønsker oss bedre informasjon fra justis- og beredskapsdepartementet, for eksempel et tydelig mandat, skriver Fylkesmannen i dokumentet.

Manglende informasjon var også noe av hovedkritikken som kom fra leder, Sølvi Nyvoll-Tangen.

Ikke arbeidet siden oktober 2019

Strandbakken var nylig aktuell som medlem i utvalget som gransket Nav-skandalen. I rapporten som utvalget la fram i forrige uke, pekte Strandbakken på en rekke svakheter ved den juridiske utdannelsen i Norge.

Nå ønsker den profilerte professoren å bruke erfaringene fra arbeidet i tilsynrådet.

– For oss som jobber med straffeprosess på et teoretisk nivå er det viktig å også kjenne til problemstillinger knyttet til den siste delen av strafferettsprosessen, nemlig selve straffen, sier han.

Tilsynsrådet vil gjenoppta sitt arbeid fra neste uke. Arbeidet deres har da vært satt på vent helt siden oktober i fjor.