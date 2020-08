Savnet mann funnet død

Politihunder, et redningshelikopter og store mengder frivillige mannskaper har i helgen søkt etter en savnet mann i 60-årene ved Moi i Lund kommune i Rogaland.

Den savnede mannen, som ble sist sett torsdag kveld, er funnet søndag, opplyser politiet.

– Han er beklageligvis funnet død, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Nikolai Austrheim til TV 2.

Mannen ble funnet klokka 12.15 søndag.

Pårørende er varslet om funnet. Det vil bli gjennomført obduksjon, opplyser politiet. Politiets nåværende teorier er at dødsårsaken enten er at det var en ulykke eller sykdomsrelatert.

Lørdag fortalte operasjonsleder Toralv Skårland til TV 2 at mannen ikke har for vane å være borte, og at det var det som gjorde familien bekymret.

Han var på tur i marka ved Moi i Lund kommune i forkant av at han ble meldt savnet.

I helgen lette politiet med politihunder, et Seaking-helikopter og flere letemannskaper med redningshunder, samt frivillige. Søndag bisto over hundre frivillige i søket.